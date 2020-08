Ke sportovcům až neúprosně horké počasí doprovázelo účastnicky rekordní 7. ročník atraktivního streetballového turnaje na Velkém náměstí v Písku.

Kočí Algorit Streetball Cup 2020. | Foto: Deník / Petr Brůha

Na třech rozpálených kurtech se představily týmy dětí do 13 let a dospělých a bylo se rozhodně na co koukat. Síly ve vedru sice rychle ubývaly, ale odhodlaní účastníci šli do vzájemných soubojů naplno. Mezi šestnácti dospělými týmy se nejvíce vedlo týmu s názvem Klaudyho máma, jehož členové dorazili k Otavě z Příbrami.