Zdroj: Deník/ Kamil Jáša

Vítězem turnaje se stal pár Juračka - Koudelková. David Juračka, který hrával v Jihostroji ČB, uvedl: "Tento areál byl slavnostně otevřen za účasti Davida Schweinera, je to tady velmi příjemné, užíváme si to. Sešla se spousta lidí a počasí je krásné, tak doufám, že turnaj bude celkově úspěšný až do večera." Juračkova předpověď se vyplnila.

Povedený turnaj zpestřila návštěva generální manažera VK Jihostroj České Budějovice, který přivezl do dějiště turnaje pohár pro mistry extraligy. Šéfem klubu je Jan Diviš, který pochází z Písku, působí v roli prezidenta VK Jihostroj České Budějovice.

V dramatickém finále David Juračka s Petrou Koudelkovou porazili pár Jakub Pochop - Lucie Juračková.

Podívejte se na video, úroveň turnaje byla velmi zajímavá.