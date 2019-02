Jindřichův Hradec – V 11. kole České sledgehokejové ligy hostili na jindřichohradeckém ledě českobudějovičtí SHC Kings rakouského účastníka české soutěže Warriors Vídeň.

PATŘIL K NEJLEPŠÍM. Filip Paclík působí v týmu Kings teprve druhou sezonu, přesto se již zařadil mezi opory mužstva. Své kvality potvrdil také v obou duelech proti Vídni. | Foto: Ján Honza

Ve Vídni Králové v září prohráli 7:3, když se pětkrát do jihočeské branky trefil Kalegaris. Právě na tohoto hráče si chtěli Kings dát v domácí odvetě pozor, jenomže Kalegaris řádil jako černá ruka i na jihu Čech a Vídeň si tentokrát odvezla výhru v poměru 1:4. O všechny čtyři zásahy do sítě Českých Budějovic se postaral Sandro Kalegaris!

Jihočeši se za svůj výkon ale rozhodně stydět nemusí. Do utkání nastoupili českobudějovičtí Kings mnohem koncentrovaněji než k prvnímu vzájemnému duelu. V první třetině byli svému rakouskému protivníkovi více než vyrovnaným soupeřem, gól však nepadl ani na jedné straně.

První branka utkání padla až v 17. minutě a bohužel do branky Českých Budějovic. Jihočeši poté zasypali vídeňského brankáře Ossimitze sprškou střel, ani jedna z nich však za jeho zády neskončila. Rušno ale bylo i na druhé straně a svůj tým několikrát výrazně podržel také strážce domácí svatyně David Švec. Nestačil jen na samostatný nájezd Sandra Kalegarise v závěru druhé třetiny. Tento gól byl pro Jihočechy obzvláště smolný, neboť kanonýr Vídně stačil svůj brejk zakončit přesně v poslední vteřině prostřední části hry.

Ani gól do šatny Krále nezlomil a Českobudějovičtí dál pokračovali v aktivní hře. Tři a půl minuty před závěrem třetí třetiny zdramatizoval zápas Klíma. Chvíli na to měl na hokejkách vyrovnání Dvořák, avšak neuspěl a naopak při hře vabank ujel dvakrát v závěru Kalegaris a stanovil konečné skóre 1:4.

Stanislav Hrubec (trenér Kings ČB): „Byl to náš nejlepší výkon v sezoně. Musím hráče pochválit, protože na všech postech odvedli dobrou práci. Výsledek ne zcela odpovídá průběhu hry."

V neděli se obě mužstva utkala znovu v přátelském utkání. Trenéři na obou stranách udělali jednu drobnou změnu v sestavě, když mezi tři tyče poslali své gólmanské dvojky. V duelu bohatém na góly Jihočeši nakonec Vídeň přestříleli jasně 8:4.

Sledgehokejisté SHC Kings České Budějovice děkují Městským sportovištím Jindřichův Hradec a Městu Jindřichův Hradec za záštitu nad víkendovými zápasy.

Fakta: SHC Kings České Budějovice – Warriors Vídeň 1:4 (0:0, 0:2, 1:2) – Branky: 42. Klíma (Rumplík, David) – 17. Kalegaris (Ossimitz), 30. Kalegaris (Eberdofer), 44. Kalegaris, 45. Kalegaris. SHC Kings ČB: Švec (Havelka) – V. Paclík, Klíma, F. Paclík – Kalina, Rumplík, David, Dvořák. Vídeň: Ossimitz (Pouzar) – Eberdorfer, Jung, Meixner – Reininger, Haindl, Kalegaris, Wlisczak. Přátelsky: SHC Kings ČB – Warriors Vídeň 8:4 (1:0, 3:2, 4:2).

Tabulka:

1. Zlín 11 10 0 0 1 84:7 30

2. K. Vary 11 9 1 0 1 69:19 29

3. Pardubice 11 9 0 0 2 60:16 27

4. Sparta Praha 11 8 0 1 2 62:13 25

5. Dolný Kubín 11 6 0 0 5 42:41 18

6. Vídeň 10 5 0 0 5 23:38 15

7. Studénka 12 3 0 0 9 23:52 9

8. Č. Budějovice 10 2 0 0 8 22:55 6

9. Olomouc 12 1 0 0 11 11:66 3

10. Litvínov 11 1 0 0 10 3:92 3