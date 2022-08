Jaký je tedy kompletní sportovní program?

Pátek 12. srpna patří dětským závodům v duatlonu. Ty začnou od 17 hodin, přičemž registrovat se k závodu mohou zájemci již o hodinu dříve. Dětský duatlon se uskuteční na prachatickém Velkém náměstí a v jeho nejbližším okolí. V 18.30 hodin je na programu Herbi´s run na 5 kilometrů, který se běží na počest Tomáše Proházky, který padl v Afghánistánu a patřil do týmu pořadatelů XTERRA Czech.

Sobotní program ostartuje v 10 hodin na Ktišském rybníce. Jako první vběhnou do jeho vod závodníci ve sprinterském závodě na 300 metrů plavání - 20 km na kole - 5 km běhu. V pravé poledne zazní Česká státní hymna a po ní se v blocích vrhnou do vody závodníci v rámci Mistrovství Evropy a Světového poháru. Na ty čeká 1,5 km plavání - 33 km na kole - 10 km běhu. Přibližně deset minut před druhou hodinou odpolední čekají pořadatelé prvního závodníka ve druhém depu na prachatickém náměstí. Vítěz závodu by se mohl objevit v cíli přibližně ve 14.40 hodin. Květinový ceremoniál je připraven na 15.15 hodin, slavností vyhlášení nejlepších je pak na programu od 19 hodin. Vše na prachatickém náměstí.

Neděle patří závodu Schort track. Nejlepších 25 mužů a 25 žen se přesune opět ke Ktišskému rybníku. Jako první odstartují v 9 hodin ženy, mužský závod je na programu v 11 hodin. Na závodníky čeká 2x200 metrů plavání - 4x1,9 km na kole - 2x1,2 km běhu.