Sportovci, kteří na plese budou oceněni za své výsledky v roce 2019, vzejdou z nominací, které do redakce Píseckého deníku a do kanceláře partnera plesu Okresního sdružení České unie sportu Písek zaslali zástupci sportovních klubů z Písecka. O konečném výsledku rozhodne odborná porota na základě doložených výsledků sportovců.

Do čtenářských kategorií Hvězda Deníku a Nejoblíbenější sportovní klub/oddíl se dostali všichni, kteří získali alespoň jeden nominační hlas prostřednictvím kuponu nebo e-mailu. O výsledku těchto anket rozhodnou čtenáři Píseckého deníku, a to prostřednictvím kuponů z novin nebo hlasováním na webu Píseckého deníku. Kupon najdete vždy v úterním, čtvrtečním a sobotním Píseckém deníku. První vyjde ve čtvrtek 16. ledna, poslední pak ve čtvrtek 13. února.

Po jeho odevzdání do redakce přičteme bod uvedenému sportovci a klubu. Vítězům internetové ankety připočítáme 50 bodů, druhým 30 a třetím 20, čtvrtým 10 a pátým v pořadí 5 bodů.

Na webu Píseckého deníku můžete hlasovat do pátku 14. února do 12 hodin. Lístky z tištěných novin je třeba doručit do redakce Píseckého deníku na Velkém náměstí 180 do stejné doby (stačí je hodit do schránky).

Ples sportovců se uskuteční v pátek 21. února od 19 hodin v Kulturním domě Písek. Večerem bude provázet sportovní komentátor ČT Jan Smetana, o hudbu se postará kapela Elizabeth. Vystoupí tanečníci z klubu Torra Písek i karatisté z SKP Písek. V ceně vstupenky za 200 korun bude občerstvení a slosovatelný lístek do tomboly plné hodnotných cen. Ples pořádají Písecký deník, Česká unie sportu a Centrum kultury města Písek. Vstupenky koupíte přes Centrum kultury města Písek, popřípadě můžete volat na telefon 602 667 604.

Nominace do ankety Nejúspěšnější sportovec Písecka za rok 2019:

Děti do 15 let

- Karolína Rothbauerová (Biketime Bulls Písek)

- Jakub Žlábek (SKP karate Písek)

- Josef Svoboda (Sršni Sokol Písek)

- Adéla Chválová (Atletika Písek)

- Nela Nosková (Házená Sokol Písek)

- Kevin Tokár (TJ Chyšky)

- Andrea Nikodémová (Atletika Písek)

Junioři do 19 let

- Štěpán Kroupa (Skiklub Písek)

- Klára Minaříková (Biketime Bulls Písek)

- Simona Kotlínová (Biketime Bulls Písek)

- Kristián Svoboda (Plavecký klub Písek)

- Dominik Smola (SKP karate Písek)

- Patrik Bouška (TJ Chyšky)

- Jakub Budil (Atletika Písek)

Dospělí

- Dagmar Vlčková (Edita Sokol AK Písek)

- Petr Šlechta (Sršni Sokol Písek)

- Hana Kvášová (Házená Sokol Písek)

- Roman Budil (Atletika Písek)

- Petr Hošna (Atletika Písek)

- Michal Brousil (hasičský sport - TFA)

- Jan Satrapa (FC Písek)

Týmy

- Sršni Sokol Písek – kadeti U17

- Sršni Sokol Písek – muži A

- Házená Sokol Písek – ml. žačky 2004

- Házená Sokol Písek – ženy A

- TJ Chyšky – st. žáci (florbal ČASPV)

- FC Písek – muži A

- IHC Písek – junioři

- FbC Sokol Písek – muži A

- FBC Došwich Milevsko – dorostenci A

- KBS Písek – dorostenci (střelci)

Nejoblíbenější oddíl

- Edita Sokol AK Písek

- Skiklub Písek

- Biketime Bulls Písek

- Plavecký klub Písek

- SKP karate Písek

- Sršni Sokol Písek

- Atletika Písek

- Házená Sokol Písek

- TJ Chyšky

- FbC Sokol Písek

- FC Písek

- IHC Písek

- FBC Došwich Milevsko

- Tenisový klub Písek

- KBS Písek

Hvězda Deníku

- Dagmar Vlčková (Edita Sokol AK Písek)

- Petr Šlechta (Sršni Sokol Písek)

- Hana Kvášová (Házená Sokol Písek)

- Roman Budil (Atletika Písek)

- Petr Hošna (Atletika Písek)

- Michal Brousil (hasičský sport - TFA)

- Jan Satrapa (FC Písek)

- Štěpán Kroupa (Skiklub Písek)

- Klára Minaříková (Biketime Bulls Písek)

- Simona Kotlínová (Biketime Bulls Písek)

- Kristián Svoboda (Plavecký klub Písek)

- Dominik Smola (SKP karate Písek)

- Patrik Bouška (TJ Chyšky)

- Jakub Budil (Atletika Písek)

- Karolína Rothbauerová (Biketime Bulls Písek)

- Jakub Žlábek (SKP karate Písek)

- Josef Svoboda (Sršni Sokol Písek)

- Adéla Chválová (Atletika Písek)

- Nela Nosková (Házená Sokol Písek)

- Kevin Tokár (TJ Chyšky)

- Andrea Nikodémová (Atletika Písek)