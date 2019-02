Písek – Ples sportovců s vyhlášením ankety o nejlepší sportovce Písecka, který se podařilo obnovit v roce 2017, se bude konat v pátek 15. února v píseckém kulturním domě.

Poháry pro nejlepší sportovce | Foto: Deník / Lucie Kotrbová

Sportovci, kteří na plese budou oceněni za své výsledky v roce 2018, vzejdou z nominací, které do redakce Píseckého deníku a do kanceláře partnera plesu Okresního sdružení České unie sportu Písek zaslali zástupci sportovních klubů z Písecka.

můžete hlasovat do pátku 8. února do 12 hodin. Lístky z tištěných novin je třeba doručit do redakce Píseckého deníku na Velkém náměstí 180 do stejné doby.

O konečném výsledku rozhodne odborná porota na základě doložených výsledků sportovců.

Do čtenářských kategorií Hvězda Deníku a Nejoblíbenější sportovní klub/oddíl byli nominováni všichni, kteří dostali alespoň jeden nominační hlas prostřednictvím kuponu nebo e-mailu. O výsledku těchto anket rozhodnou čtenáři Píseckého deníku, a to prostřednictvím kuponů z novin nebo hlasováním na webu Píseckého deníku. Kupon najdete vždy v pondělí, úterý a ve čtvrtek v Píseckém deníku, a to až do čtvrtka 7. února. Po jeho odevzdání do redakce přičteme bod uvedenému sportovci a klubu. Vítězům internetové ankety připočítáme 50 bodů, druhým 30 a třetím 20, čtvrtým 10 a pátým v pořadí 5 bodů.

Nominace do ankety Nejúspěšnější sportovec Písecka za rok 2018:

Kategorie děti do 15 let:

Josef Svoboda – Sršni Sokol Písek (basketbal)

Prokop Vovesný – Atletika Písek (atletika)

Filip Kortan – Atletika Písek (atletika)

Petr Leipner – TK Písek (tenis)

Štěpán Kroupa – Skiklub Písek (lyžování)

Kateřina Nováková - SKP karate Písek (karate)

Jakub Žlábek – SKP karate Písek (karate)

Barbora Vachoutová – SKP karate Písek (karate)

Jan Seidl (bikros / hokej)

Adam Vyskočil (miniracing)



Junioři do 19 let:

Vojtěch Gornický – FC Písek (fotbal)

Vojtěch Sýkora – Sršni Sokol Písek (basketbal)

Jakub Budil – Atletika Písek (atletika)

Kristián Svoboda – PK Písek (plavání)

Patrik Bouška – TJ Chyšky (atletika)

Dominik Smola – SKP karate Písek (karate)

Dominik Bartuška – SKP karate Písek (karate)

Vít Čapek – HC ŠD Písek (hokejbal)

Jakub Kodad – AKJ Panthers Sokol Písek (allkampf-jitsu)

Kamila Neradová – TK Písek (tenis)

Ondřej Kohout - TJ Chyšky (atletika)



Dospělí:

Emil Hekele – Spartak Písek Galaxy CykloŠvec Stevens (cyklistika)

Jiří Hladík – AKJ Panthers Sokol Písek (kickbox)

Martin Komárek (dřevorubecký sport)

Petr Šlechta - Sršni sokol Písek (basketbal)

Dagmar Vlčková – Edita Sokol AK Písek (sportovní aerobik)

Roman Budil – Atletika Písek (atletika)

Jiří Csirik – Atletika Písek (atletika)

Petr Hošna – Atletika Písek (atletika)

Jan Sýbek – IHC Písek (hokej)

Jan Polata – IHC Písek (hokej)



Týmy:

FC Písek – starší žáci U15 (fotbal)

Sršni Sokol Písek U17 (basketbal)

Sršni Sokol Písek muži (basketbal)

IHC Písek muži (hokej)

IHC Písek junioři (hokej)

HC ŠD Písek starší dorost (hokejbal)

HC ŠD Písek muži A (hokejbal)

Sokol Písek ženy (házená)

FBC Sokol Písek muži A (florbal)

TJ Hradiště ženy (fotbal)

Nejoblíbenější klub / oddíl:

FC Písek (fotbal)

IHC Písek (hokej)

Sršni Sokol Písek (basketbal)

SKP karate Písek (karate)

HC ŠD Písek (hokejbal)

TK Písek (tenis)

PK Písek (plavání)

Atletika Písek (atletika)

Sokol Písek (házená)

HC ŠD Písek (hokejbal)

FBC Sokol Písek (florbal)

AKJ Panthers Písek (bojové sporty)

