Na jihu Čech se hraje extraliga volejbalu, nejvyšší soutěž basketbalistek a házenkářek. Všichni s napětím sledujeme vývoj v nejlepších ligách a zároveň ve druhých nejvyšších soutěžích.

Je otázkou, kolik jihočeských družstev bude hrát elitní soutěže v příštím roce. Už nyní víme, že ani příští rok nebude na jihu Čech extraliga v hokeji. Motoru to v baráži nevyšlo. Naopak, po dlouhé by se do jižních Čech mohla vrátit první fotbalová liga. Dynamo ale musí udělat ještě hodně pověstných krůčků. O setrvání v interlize nyní budou svádět tuhé boje házenkářky Písku. Uvidíme, jestli se příští rok bude hrát v našem kraji vrcholný basketbal. Strakonické hráčky mají ŽBL opustit, basketbalisté Jindřichova Hradce budou naopak o návrat do NBL usilovat. Jisté je v tuto chvíli pouze to, že v příští sezoně uvidíme v našem kraji špičkový mužský volejbal.