V přípravě jste byly nucené ukončit tréninkový proces kvůli koronaviru. Jak moc to ovlivnilo přípravu? Připravovaly se hráčky individuálně?

Ano, v přípravě jsme byly nucené přerušit fyzickou část. Snažily jsme se vymyslet nějaké individuální plány, které by holky mohly plnit, ať už z domova, nebo ty co měly možnost být na zahradě, takže snažily jsme se to nějak vykompenzovat a snažili jsme se, abychom z té fyzické stránky toho moc neztratily. Takže holky určitě pracovaly, dostávaly individuální plány a tak dále. Nicméně přípravu to narušilo poměrně hodně, ale asi tak jako celou sezonu.

První dva zápasy se vám podařilo vyhrát, pak následovaly dvě porážky. Jak jste zatím spokojená s výsledky? Porážky byly velice těsné. Kde se stala chyba?

V prvních zápasech se nám podařilo soupeře relativně zaskočit. I my si myslím, že jsme byly víc namotivované až nahecované. Pak bohužel přišel nepovedený zápas v Prešově, kde si myslím že se zápas pro nás nevyvíjel dobře už od začátku a bohužel nám tam zápas utekl. A na něj pak navazovalo po poměrně delší době zápas s Olomoucí doma, který bych řekla, e v něčem měl trošku podobný scénář jako v Prešově. Utekl nám začátek, pak než se do toho dostaneme a uvědomíme si, že se soupeřem můžeme hrát, tak už se jakoby těžší dohání a s Olomoucí se nám to už vůbec nepodařilo. Dohnat závěr. Už jsme byly trošičku moc přemotivované, moc přehecované a nepodařilo se nám ten zápas dohrát.

Třetí zápas jste odehrály na Slovensku v Prešově. Jezdíte na dva dny? Pokud ne, vidíte to jako velkou nevýhodu?

Většinou se nám podařilo spojit zápasy Prešov s Michalovicema. Bohužel letos to rozlosování tomu nebylo příznivý. Nešlo ty zápasy spojit, což byla trošičku škoda. Je to opravdu moc dlouhej výlet na to si tam jet odehrát jeden zápas a zase jet dvanáct hodin zpátky. Takže pro holky to určitě příjemné není, nicméně mají skoro všichni ty podmínky stejný, takže se nelze na tady to vymlouvat.

Jezdila byste radši s týmem o den dříve?

Úplně si nejsem jistá, že by to něčemu tak zvláště pomohlo. Spíš si myslím, že je lepší ta alternativa, když se ty zápasy podaří spojit.

Nahrazovaly jste zrušená ligová utkání například modelovým zápasem proti B týmu? Pokud ne, řešily jste nějaký jiným způsobem? Tréninkem? Nebo dostaly hráčky volno?

Zrušená ligová utkání jsme nikterak nenahrazovaly, protože některý byly zrušený právě kvůli nám, takže alternativa zahrát si s někým jiným moc nebyla, protože jsem měla já tým v karanténě. Takže měly volno a ty co nebyly v karanténě, tak zase ode mě dostávaly individuály a nebo jsme se věnovali nějaký individuální střelbě jakoby v menších skupinkách ty co karanténa nezasáhla. Toho volna mají hráčky bohužel poslední dobou ne jejich zásluhou až příliš. Je to strašná škoda, že ta soutěž je takhle rozkouskovaná, ale je to prostě nějaká mimořádná situace a my se musíme nějakým způsobem s ní poprat. Soutěž bude ještě velmi dlouhá a těžká a uvidíme, co se vůbec povede dohrát. Já si osobně myslím, že tenhle ročník bude takový trošku nulový. Ale je mi to líto i jako kvůli holkám, vždycky sama říkám, že z pozice sportovce, člověk si vybral kolektivní sport, aby byl v partě, aby se mohl bavit a mohl prostě týmově spolupracovat a ne pro to, aby ode mě dostával nebo od trenérů hráčky dostávaly individuály a chodily si běhat samy. Proto si myslím, žádná z nás kolektivní sport nevybrala, takže je i jich líto, že tahleta situace přičinila to, co teď je, nicméně si musíme dát hlavy vzhůru a zkusit teda zapracovat na té fyzičce a abychom se k ní už pak nemusely vracet a mohly jsme se věnovat čistě herním věcem. Já doufám, že holky o to větší chuť pak budou mít do těch zápasů a o to s větším nasazením do nich půjdeme.

S Olomoucí se hrálo bez diváků, teď se hrát dokonce nesmí. Co tomu říkáte?

Byla to strašně divná atmosféra. Vlastně to celý působilo jak trénink. Ne jako utkání. Takže ale na to si budeme muset zvyknout, protože já osobně si myslím, že už to jiné určitě tento rok nebude

A jaké jsou cíle do sezóny? Osobní i týmové?

My jsme měly cíle, že jsme se chtěly dostat do čtyřky českých, abychom si mohli zahrát play-off. Zatím je to padesát na padesát, dva zápasy vyhraný, dva zápasy prohraný. Myslím si, že s týmy, se kterýma jsme prohrály ať už Prešov, tak Olomouc, jsme bodovat měly a kdyby se nám to povedlo, určitě by to bylo radostnější, ale osobní cíle… Aby se ta sezona podařila dohrát. Abychom z té hry zase mohly mít radost. Mohly jsme si užívat každý gól a zahrát si hezkou týmovou házenou a zkusit se prostě posunout někam výš. Předvádět co nejhezčí házenou.