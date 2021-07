Karel Lavický bude reprezentovat v Tokiu

Karel Lavický z Č. Budějovic, jediný český účastník tokijské olympiády v soutěži jachtařů, se po nafasování olympijského oblečení spolu se svým trenérem Patrikem Pollákem vydal z Vídně na cestu do dějiště her. Tuto informaci sdělil spolupracovník Deníku Petr Vitoň, jenž zaslal do redakce i další čerstvé zprávy z jachtingu.

Jan Čutka spolu se Zdeňkem Pavlíčkem získali na mistrrovství ČR jachtařů na Lipně ve třídě Létající Holanďan bronz. | Foto: Deník/ Petr Vitoň

„Nejdříve musíme mít dvoje antigenní testy z určených odběrných míst, které jsou v Česku čtyři a na Slovensku odkud Patrik je, jedno schválené místo. Bude to hodně zajímavé,“ svěřil se Lavický. I když oba jachtaři jedou s předstihem, na vodu budou smět až 15.čerence. Do té doby budou v jakési karanténě. Jachtaři sice nafasovali slavnostní oblečení, ale vůbec neví jestli ho budou moci využít, protože na slavnostní zahájení jachtaři nesmějí… Domů se může Karel Laický dostat nejdříve 31. července, a to podle toho jak na olympiádě skončí. Pokud se probojuje mezi prvních deset, potom by si odjezd oddálil. Takže držíme palce, ať všechno na třetí jeho olympiádě Karlu Lavickému dobře dopadne. BRONZOVÝ ČUTKA

Na Lipenském jezeře, jachtingu vodě zaslíbené, se v pořadatelské péči JK Černá v Pošumaví jelo mistrovství republiky lodních tříd Létající Holanďan, Firaball a Cadet. V posledních dvou jmenovaných třídách Jihočeši neměli ani jediného zástupce, zato v třídě Létající Holanďan o sobě dali vědět. Na Lipně však tentokrát tolik nefoukalo, a tak se podařilo uskutečnit pouze pět rozjížděk. „Jednu rozjížďku jsme sice pokazili, ale jinak si myslím že na nás dost dobré,“ hodnotil vystoupení na šampionátu Létajících Holanďanů kormidelník Jan Čutka z YC DIM Bezdrev. Mezi deseti startujícími posádkami byly i dvě polské posádky, a tak českému šampionátu dodali punc mezinárodního závodu. Po všechny rozjížďky kralovala celému pelotonu posádka Hrubý – Houdek ze společenství SK Štětí LS Brno. Ovšem výsledný bronz Jana Čutky z Bezdreva spolu se Zdeňkem Pavlíčkem z M. Lázní není vůbec k zahození. Výsledky třídy Létající Hlanďan (10 posádek): 1. Hrubý - Houdek (Štětí, Brno), 2. Storch – Palkovský (Ústí, Štětí), 3. Čutka – Pavlíček (YC DIM Bezdrev, M. Lázně), … 5. Šimek – Beneš (Slavoj Hluboká nad Vltavou, YC DIM Bezdrev), 6. Kleiner – Novotný (YC DIM Bezdrev). SIVÍ PO OSMNÁCTÉ

První červencový týden byl ve znamení řady významných jachtařských podniků domácího i mezinárodního významu. Výjimkou nebyl ani rybník Bezdrev, kde si dalo dostaveníčko dvacet posádek stále populární třídy Pirát na mistrovství republiky s mezinárodní účastí. Za velice složitých povětrnostních za slabého až mírného větru se za čtyři závodní dny odjelo šest rozjížděk. V nich kralovali domácí borci Josef a Dalibor Siví z pořádajícího klubu Slavoj Hluboká nad Vltavou. Ti vyhráli čtyři rozjížďky za sebou. V páté rozjížďce byli o jednu příčku před svými největšími konkurenty Vahlem a Radimerskym z Německa, a tak do poslední rozjížďky již nemuseli nastoupit, aby se i tak stali novopečenými mistry ČR - a to již po osmnácté!

Výsledky tř. Pirát (20 posádek): 1. Josef a Dalibor Siví (Slavoj Hluboká nad Vltavou), 2. Vahle – Radimersky (Německo), 3. Vacula – Hendrych (St.Splavy, Doksy), … 4. Tobolka - Gardavský (Jiskra Třeboň), 7. Němec-Koubek (Hluboká), 8.Kuš – Mádle (Hluboká, Bezdrev. EUROPA CUP PRO NĚMCE

Evropský pohár lodní třídy 29r se jel uspořádal na Lipně v Černé v Pošumaví domácí JK Černá. Tak jako na všech vodách v republice bylo i jihočeské moře postiženo slabým větrem a snad jenom jeden den snesl přísnější měřítko, co se větru týká. Za suverénními německými posádkami, jimž sekundovali Maďaři, se dlouho na třetím místě držela česká posádka bratrů Nevelöšových. Nakonec z toho byla bramborová medaile o bod za maďarskou posádkou Töth - Burda. I tak bratrská dvojice prokázala, že patří do absolutní evropské špičky. Výsledky 29r (60 posádek): 1.Krause – Max, 2. Ernst – Schmidtová (všichni Německo), 3. Tóth - Borda (Maďarsko), … 4. T. Nevelöš - A. Nevelöš (Štětí), 9. Dadák – Viščor (Brno), 10.M. Krsička – L. Krsička (Cere Praha). O KRÁLE ŠUMAVY

Od pátku 9. do neděle 11. července se na Lipně v oblasti Černé v Pošumaví pojede Pohár ČR lodních tříd RS 700, Cadet, Létající Holanďan, Fireball 29r. Na startu by se opět měly představit jihočeské posádky mezi Létajícími Holanďany a ve třídě RS 700. Snad bude o tomto prodlouženém víkendu dost větru a závodníci si Lipna užijí. Opět se očekává zahraniční účast protože Šumava a především Lipenské jezero stále cizince lákají.