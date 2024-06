Jihočeský kickboxer Jakub Rožboud se zúčastnil prestižního Světového poháru v Maďarsku, kde soutěžilo přes 3.500 závodníků ze 47 zemí. Tento turnaj byl pro něj klíčový před nominací na mistrovství světa juniorů. Jakub si vedl skvěle a z obou disciplín si přivezl páté místo. Nyní se bude připravovat na blížící se mistrovství světa, které se koná koncem srpna.

Jakub Rožboud sahal po medaili mezi světovou elitou | Foto: Deník/ Milan Rožboud

Světový pohár A se konal v Maďarsku. Soutěžilo se v kickboxu. "Je to druhý největší turnaj po mistrovství světa," vypráví Jihočech Jakub Rožboud. Turnaje se zúčastnilo přes 3.500 závodníků ze 47 zemí, včetně třeboňského kickboxera. "Tyto závody byly pro Kubu poslední, před konečnou nominací na mistrovství světa juniorů, které se bude konat koncem srpna. Proto byly tyto závody velmi důležité a bylo třeba předvést reprezentačním trenérům co nejlepší výkony." Jakub startoval opět ve dvou disciplínách v KL (kicklight) a LC (lightcontact) do -63Kg. Nevedl si v nabité konkurenci, zúčastnila se celá světová špička, vůbec špatně. Z obou disciplín si přivezl skvělé 5.místo. "Vždy chyběl jediný zápas na medaili." V obou případech byl diskvalifikován pro nepovolené techniky a tvrdost.

Na tom bude muset s trenérem Janem Mračkem ještě zapracovat. "Největším skalpem pro Kubu byl bulharský závodník, kterému patří čtvrté místo na světovém žebříčku. Jakub se nyní nachází na skvělém sedmnáctém místě, po tomto turnaji a aktualizaci žebříčku, by měl nahlédnout poprvé do první světové desítky."

Po závodech Jihočech netrpělivě čekal, zda se ozvou trenéři a bude vybrán a pozván do národního týmu a tím i na MS. "Dva dny po závodech opravdu pozvánka přišla." Jakub se teď bude celé léto připravovat na blížící se MS juniorů. "První soustředění bude v úvodu července na Sicílii.

Po návratu se do přípravy zapojí i jeho sestra Veronika, která by se ráda podívala na říjnové ME seniorů společně s Jakubem. Nominačním turnajem na tyto závody bude zářijové MČR, vítěz tohoto mistrovství, obdrží pozvánku na ME. "Držíme palce. Přejeme hlavně hodně zdraví, zranění ať se vyhýbají. Poděkování patří hlavně trenérovi Honzovi Mračkovi a našim sponzorům."