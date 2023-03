Kam o víkendu na jihu Čech za sportem? Začíná play off první ligy basketbalistů

V Písku a Jindřichově Hradci startuje čtvrtfinále play off první ligy basketbalistů, strakoničtí házenkáři vstupují důležitým zápasem s Maloměřicemi do extraligového play out, centrum Českých Budějovic zaplaví běžci v rámci ČEZ Run Tour, pokračují republikové i krajské fotbalové soutěže. Víkendová sporotvní nabídka na jihu Čech je tradičně bohatá.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Písečtí basketbalisté (ve žlutém) v závěrečném utkání nadstavbové části I. ligy porazili Svitavy 89:75 a do play off půjdou z první příčky. | Foto: Jan Škrle