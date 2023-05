Kam o víkendu na jihu Čech za sportem? Jihostroj hraje finále extraligy se Lvy

Volejbalisté Jihostroje hrají finále extraligy proti pražským Lvům, fotbalisté Dynama se pokusí v duelu s Pardubicemi uniknout ze skupiny o záchranu v nejvyšší soutěži, písecké házenkářky vstupují do semifinále play off proti Slavii Praha, ve fotbalovém krajském přeboru se hraje šlágr Jindřichův Hradec - Hluboká. Sportovní víkend na jihu Čech má opět co nabídnout.

Finále extraligy v Praze, s Jihostrojem vyrazili věrní fanoušci | Foto: Deník/ Kamil Jáša