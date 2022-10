Body Strakonic: Junková 23, Bernasová 22, Hauserová 21, Čadková 7, Půroková 3, Davidová a Žáčková 2.

"Holky od úvodního hvizdu neponechaly nic náhodě a v průběhu celých čtyřiceti minut byly ve vedení. Družstvo Slovanky nestačilo na agresivní pojetí hry holek od Otavy. Strakonické juniorky byly tentokrate ve všech činnostech dominantní. Hýřily aktivitou na obou polovinách hřiště. Byly všude rychlejší. Výtečně bránily. Zkratka výkon v dnešním utkání stojí za potlesk. Úžasné představení juniorek Strakonic. Bezmála třicetibodový příděl v poměru 80:51. Zahrála si celá lavička. Náš výkon opepřilo vysoké tempo, nádherné rychlé protiútoky a skvělá střelba v důležitých momentech hry. Každá aktérka, která dnes nastoupila, splnila úkoly na hřišti," pochválil hráčky Strakonic trenér Petr Martínek.

"Vyzdvihnout můžeme střelkyně přes 20 bodů - A. Junková 23, N. Bernasová 22 /držela nás zejména střelecky v prvním poločase/, K. Hauserová 21. Nesmíme opomenout i dva důležité mezičlánku hry, a to neúnavně doskakujici A. Žáčkovou a za černou práci v obraně i sedm bodů L. Čadkovou. První minuty i dva body zaznamenala čerstvá reprezentantka ČR do 16 let Anička Davidová. Dnes famózní výkon. Zasloužená výhra. Deklasujici prohra pro rivaly ze Slovanky," doplnil trenér Martínek.

BK Strakonice - Tygři Praha 57:69 (17:24, 32:41, 50:56)

Body Strakonic: Hauserová 23, Junková 18, Žáčková 6, Půroková 5, Bernasová 3, Čadková 2.

V dalším duelu nastoupily extraligové juniorky v pikantním duelu proti družstvu Davida Zdeňka /trenéra žen Strakonic/ - Tygřicîm Praha. "Stejně jako včera se našim juniorkam vstup střelecky nepovedl. Po pěti minutách se výkon zvedl, ale přesto jsme prohrávali po úvodní desetiminutovce 17:24. V průběhu druhé ctvrtiny jsme změnili obranný systém hry. Zónou jsme přibrzdili rozjeté Tygřice. Hrál se stále tempo basket z obou stran. Bylo to fyzicky náročné utkání. V poločase svítilo skóre má ukazateli 32:41. I když jsme hráli v úzké rotaci. Holky od Otavy nesložily zbraně, bojovaly a dobrým pohybem v zóně i rychlým přechodem do útoku vyhrály třetí desetiminutovku v poměru 18:15. Stav v utkání 50:56. Poslední dějství byla hra vabank. Buď překonáme Tygřice a korigujeme stav utkání, anebo nám odskočí. Zóna fungovala i v poslední desetiminutovce /obdrželi jsme 13 bodů/, ale paradoxně nás opustila střelecká štěstěna /7 bodů/. Byl to nelítostný boj o každý míč. Tvrdé a těžké utkání. V závěru jsme bojovali, ale vytvořené šance jsme nedokázali zužitkovat. Cely tým však musím pochválit, holky bojovaly, rvaly se a takovéto utkání jim jistě přinese mnoho herních zkušenosti. Z mého pohledu vyrovnané utkání, které se rozhodlo až v posledních třech minutách. Jsem na holky pyšný, ukázaly morální kredit. Vydržely až do samotného konce bojovat o výhru. Smekám před Vašim výkonem," pochválil strakonické hráčky trenér Martínek a dodal: "Trápilo nás střelecké procento trestných hodů 59 % a jistě výhodou Tygřic byl sobotní den volna. Z našich hráček znovu výborný vykon K. Hauserová /23 bodů/, A. Junková 18 bodů a L. Čadková /9 doskoků/.vDalší statistiky byly vesměs vyrovnané. Reklama na juniorský basketbal."