Tabulka nadstavby extraligy vypadá tak, že o prvních třech místech je jasno, kdy si to o vítěze základní části rozdají USK Praha, Basket Brno a GBA Pelhřimov. Pak následují tři týmy, které se perou o čtvrté místo a s tím spojenou výhodu domácího prostředí pro čtvrtfinále. Do této skupiny patří BA Nymburk, Tygři Brno a také naši Sršni. Ty se kvůli zdravotním komplikacím stále musejí vypořádat s absencí jediného hráče ročníku 2003 Kryštofa Pytelky, ale do sestavy už se vrátil po delší absenci rozehrávač Daniel Hejl.

Sršni Písek - BK Pardubice 78:50. Body Písku: Hejl 16, Chvála 14, Šimonek 11, Svoboda J. 10, Primak 9, Polánek T. 6, Polánek A. 5, Bečka, Janovský a Marek 2, Procházka 1, Klement.

"Nejprve nás v týdnu čekala dohrávka proti osmému týmu BK Pardubice, kdy byli Sršni na své palubovce papírovým favoritem. Tento fakt ještě umocnila absence několika klíčových hráčů soupeře, který navíc dorazil pouze v sedmi lidech. Domácí na soupeře vlétli a rychle si vypracovali desetibodové vedení, nicméně soupeř se svými fyzickými parametry nám činil problémy a my se nemohli dostat k rozhodujícímu trháku. Bohužel náš výkon začal postupně upadat a i přes poločasové vedení o sedmnáct bodů to nebylo utkání, které zvedalo diváky ze sedadel. I přes to, že o vítězi nikdo nepochyboval a utkání se spíše dohrávalo, bylo k vidění mnoho nepřesností a školáckých chyb na obou stranách. Konečné vítězství 78:50 dalo velký prostor všem hráčům připraveným k utkání a my si tak připsali první výhru v nadstavbě," komentoval suel s Pardubicemi písecký trenér Jan Čech.

Písečtí Sršni vyhráli v Plzni a ve skupině Západ skončili na druhém místě

Basket Brno - Sršni Písek 90:53. Body Písku: Hejl 10, Polánek T. 9, Procházka 6, Šimonek 7, Janovský, Marek a Primak 5, Chvála a Čihák 3, Polánek A.

"V sobotu jsme vyrazili do moravské metropole, kde na nás čekala dvě podstatně těžší utkání. Do prvního jsme vstoupili i bez našeho nejlepšího střelce Josefa Svobody, který dostal velkou minutáž v pátečním prvoligovém utkání mužů a fyzická převaha domácího Brna byla doslova do očí bijící. Ač se Sršni snažili, poletovat po hřišti jako o život, jeden z favoritů na titul byl na úplně jiném levelu a hned na začátku utkání si vypracoval dvouciferný náskok, který po celé utkání navyšoval. Pro nás to byla cenná škola, kdy hráči viděli, jak až vysoko je nastavená laťka této kategorie, a že pro úspěch se musí něco obětovat. Utkání by samozřejmě s dvojicí Pytelka - Svoboda vypadalo jinak, ale na to se nemá cenu vymlouvat. Basket Brno po zásluze zvítězil 90:53 a pro nás to musí být hlavně motivací do další práce," shrnul utkání trenér Čech.

Sedmnáctka píseckých Sršňů odstartovala nadstavbu výhrou na Tygrech Brno

Tygři Brno - Sršni Písek 73:69. Body Písku: Svoboda J. 27, Primak 18, Chvála 12, Polánek T. 4, Hejl a Šimonek 3, Marek 2, Čihák, Janovský, Polánek A., Procházka.

"V neděli nás naopak čekalo klíčové utkání, které by nás v případě úspěchu přiblížilo čtvrté nebo páté příčce, naopak prohra nás posune na místo šesté, odkud vede ve čtvrtfinále cesta na jeden z TOP týmů soutěže. Sršni v čele s Josefem Svobodou na soupeře vlétli a už na začátku druhé čtvrtiny vedli o devět bodů, při čemž dva nejlepší hráči soupeře Olbort a Lukeš měli tři fauly. V tu chvíli vypadali brněnští Tygři jako zatoulaná koťátka a byli doslova v psychickém rozkladu. Kdybychom v tuto chvíli získali dvouciferné vedení a soupeře dorazili, nikdo v hale by se nemohl divit. Bohužel, nastal ale úplně pravý opak, naše agresivita zmizela, na obranné polovině jsme zapomněli, kdo střelcem je a kdo není, nechali jsme ožít klíčové hráče Tygrů, k tomu všemu se z našeho útoku stala spíše obstřelovaná, kde nikdo nechtěl do sebemenšího kontaktu. A jak to tak bývá, fauly přibývaly najednou i Sršňům a zejména tři červené tečky na světelné tabuli u Josefa Svobody nám přidělaly vrásky před poločasem. Jednobodové vedení po dvaceti minutách tak bylo vzhledem k průběhu utkání velkým zklamáním," komentoval první poločas trenér Čech a pokaračoval: "Do druhého poločasu nastoupil domácí tým s naprosto odlišnou energií a i přes snahu Sršňů si rázem vypracovali více než desetibodové vedení domácí Tygři. My jsme ale nesložili zbraně a předvedli, jakých výkonů jsme schopni. Za to patří klukům obrovský respekt. Když jsme osm minut před koncem vedli o sedm, nikdo nečekal, kolik smůly si v nadcházejících minutách vybereme. Nejenže v této pasáži domácí trefili dvě přetěžké trojky, ale kvůli výronu kotníku ze hry odstoupil Pepa Svoboda a v další obraně si pátý faul udělal do té doby osmnáctibodový střelec Vladan Primak. Ve vyrovnané koncovce, kde se skóre přelévalo z jedné strany na druhou, nejprve za stavu mínus bod zahodil Tomáš Polánek střelu z vymezeného území, aby posléze teprve patnáctiletý mládežnický reprezentant Jakub Šimonek padesát vteřin před koncem neproměnil ani jeden trestný hod. Po druhém útočném doskoku Tygrů následoval faul Dana Hejla a soupeř trestné hody proměnil. Trojka na vyrovnání z rukou Ondry Chvály v obroučce neskončila, a domácí tak mohli slavit velice cenné vítězství."

Písečtí Sršní zvládli domácí duel s béčkem USK Praha na jedničku

"Splnili jsme povinnost výhrou nad Pardubicemi a držíme si tak dostatečný odstup od našich pronásledovatelů. V sobotním utkání šlo hlavně o to dát všem hráčům dostatečný prostor a připravit je na důležité nedělní střetnutí. V prvním poločase proti Tygrům jsme byli lepším týmem a do šaten se mělo jít s dvouciferným vedením. Pokud se někde prohrálo utkání, tak to bylo v této pasáži. Naopak i přes prohru jsem hrdý na kluky za druhý poločas, kdy se nevzdali a bojovali až do úplného konce i přes všechny trampoty, které se nám v utkání přihodily. Prohra možná bude chvilku mrzet, na druhou stranu nám mohla dát mnoho zkušeností a pokud si z toho vezmou kluci ponaučení, může to pro nás být další odrazový můstek," shrnul trojutkání trenér Čech.