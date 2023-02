Body a sestava Sršňů: Svoboda J. 24, Bečka, Hejl a Primak po 9, Čihák 8, Chvála a Procházka 6, Klement 2, Suchánek, Šimonek, Polánek A., Janovský.

"Úvod utkání se nesl ve znamení koš za koš, kdy si nikdo nevytvořil výrazný rozdíl ve skóre, i když Sršni byli po většinu času o nějaký ten bodík vpředu. Nicméně skóre 17:19 vypovídá o vyrovnanosti první čtvrtiny. Ve druhé desetiminutovce Sršni zlepšili obranu a dodržovali taktické pokyny. Z toho pramenily zisky na obranné polovině a rychlý přechod do protiútoku, což vzhledem k atletičnosti soupeře a našemu trápení do postavené obrany byla naše nejúčinnější zbraň. Náš tým se tak dostal do dvouciferného vedení, se kterým šel v poločase do šatny," komentoval první poločas písecký trenr Jan Čech a pokračoval: "Náš výkon ale nebyl dobrý a to se bohužel v plné kráse ukázalo ve druhém poločase. Pokyn o nejlepším hráči soupeře Linisovi zůstal zapomenut a než jsme se vzpamatovali, utkání začínalo od znovu. Soupeř hrál v obraně velice chytře, my jsme se naivně rozbíjeli o jeho blok a pět minut před koncem byl soupeř ve vedení o dva body. Sršni však díky trojce Petra Bečky, na kterou hned navázal ziskem a jednoduchým košem Petr Procházka, získali vedení, které si v koncovce velice zkušeně pohlídali v šestkovací "loterii". Z Pelhřimova vezeme výhru 73:70, ale o žádný dobrý výkon se z naší strany určitě nejednalo."

Výhra se sice nerodila lehce, ale byla důležitá pro další vývoj soutěže. "Vyhráli jsme klíčové utkání v Pelhřimově, které nás nadále drží na třetím místě soutěže a udržení v TOP 4 máme ve svých rukou. Nicméně si musíme přiznat, že se z naší strany nejednalo vůbec o dobré utkání a museli jsme si ho tvrdě vybojovat. Každý sportovec ale ví, že tyhle výhry někdy bývají nejcennější. Sám z utkání nemám dobrý pocit a za celý zápas jsem nedokázal hráčům vysvětlit, co nás v obraně trápí a přinutit je plnit taktické pokyny. Bohužel jsem ani nenašel tu správnou sestavu, která by na soupeře fungovala a neprobudil v hráčích potřebnou jiskru, bez které se naše hra neobejde. Naštěstí to tentokrát stačilo, ale před víkendovými přetěžkými zápasy na brněnských palubovkách se musíme celý tým zlepšit, jinak si situaci v tabulce zkomplikujeme," doplnil k duelu Jan Čech.