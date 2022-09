Body a sestava Písku: Procházka 14, Primak 11, Svoboda a Bečka 8, Hejl a Šimonek 5, Křesina a Klement 4, Vovesný a Marek 2, Chvála 1, Polánek T.

Úvodní utkání mladým Sršňům nevyšlo podle představ. „Bohužel jsme nedokázali splnit taktické pokyny a za první čtyři útoky jsme dostali čtyřikrát za tři body od dvojice Palas – Látal. Soupeře jsme si nechali rozstřílet, naše obrana absolutně nefungovala a k tomu se Sršni trápili i na útočné polovině, kde jsme neproměňovali i jasné příležitosti. Poločasový rozdíl ve skóre o dvacet bodů byl tak naprosto zasloužený. Nástup do druhého poločasu se nám relativně povedl a neustále jsme ukrajovali bod po bodu z náskoku USK. Když jsme se na začátku čtvrté čtvrtiny stáhli na rozdíl deseti bodů, soupeř se štěstím proměnil dvě těžké střely a definitivně pohřbil naděje zklamaných Sršňů. Domácí zvítězili 83:64 a bohužel musíme zmínit, že naprostým právem. V tomto utkání byli ve všem lepším týmem,“ shrnul duel Jan Čech.

BA Nymburk – Sršni Photomate Písek 80:102

Body a sestava: Primak 28, Hejl 20, Svoboda 19, Chvála 10, Křesina 6, Marek 5, Vovesný, Bečka, Klement po 4, Procházka 2, Polánek T. a Šimonek.

Druhé víkendové utkání již písečtí basketbalisté zvládli. „V neděli Sršni odjížděli na palubovku nymburské akademie, kde museli za každou cenu zvítězit a napravit sobotní zaváhání. Naši junioři ukázali naprosto odlišnou tvář a než se soupeř vzpamatoval, pěti trojkami v řadě jsme si vypracovali klíčový náskok. Srážela nás jen úspěšnost trestných hodů. Po dvaceti minutách jsme vedli 56:38. Nástup do třetí čtvrtiny byl opět na výbornou, sice jsme se dostali do třicetibodového vedení, ale naše obrana byla stále děravější. Utkání jsme sice dovedli do vítězného konce 80:102, ale pokud se chceme měřit s nejlepšími, je třeba začít už konečně bránit,“ komentoval utkání trenér Čech.

Sršni na úvod sezony první ligy doma přehráli soupeře z Litoměřic

Víkend ukázal, že mají Sršni U19 stále na čem pracovat. „Nebudu lhát a přiznám se, že prohra na USK je pro mě obrovským zklamáním. Tato výhra nám může v konečném zúčtování hodně chybět a nejhorší na tom je, že domácí nás v utkání přehráli ve všech činnostech. Snad to byl ojedinělý zkrat. O to víc jsem rád, jak jsme se popasovali s nedělním utkáním a urvali první výhru v soutěži. Na útočné polovině jsme si pomohli 17 úspěšnými trojkovými pokusy, a to se pak hraje dobře. Bohužel, po celý víkend byla naše obrana naprosto katastrofální a musíme na tréninku v tomto směru ještě více přidat. Bez toho na nejvyšší příčky pomýšlet nemůžeme,“ dodal trenér.