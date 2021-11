Republikový šampionát judistů v kategorii dorostu se konal o víkendu v Brně. David Strouhal sice trénuje v Plzni, kde také studuje, ale na šampionátu se pral za prachatický Tatran.

V jeho kategorii do 73 kilogramů se na republikovém šampionátu představilo 52 závodníků. Prachatický judista byl do turnaje nasazen jako jednička, a tak měl v prvním kole volný los. To mu pomohlo, jelikož do turnaje nastupoval přímo z postele. „Předturnajová příprava byla tentokrát nulová. V pondělí před závody jsem totiž ulehl s anginou a vstal prakticky v pátek a odjel rovnou na závody,“ přiblížil peripetie před turnajem sezony David.

Zdroj: tvcom.cz

Čím méně zápasů a čím rychlejší výhry, tím lépe. Tak musel zkrátka prachatický judista o turnaji přemýšlet. „Bylo třeba šetřit síly. V prvním kole jsem sice měl volný los, ale hned poté přišel těžký zápas. Narazil jsem na mého kamaráda Míru Jindru z USK Praha. Na začátku jsem prohrával na wazzari, ale půl minuty před koncem jsem vyhrál na ipon. Ale hodil jsem Míru dost nešťastně a vyhodil mu tři žebra. Ač jsem ho vytáhl, kdy mohl bojovat v opravách o třetí místo, tak nemohl pro zranění nastoupit,“ přiblížil David první duel.

Prachatický judista tak postoupil mezi šestnáctku nejlepších. „Tam jsem narazil na Matěje Blína z Judo academy Praha. Opět silný soupeř, ale zápas jsem měl od začátku pod kontrolou a vyhrál na dvě wazzari. Tím jsem se dostal do čtvrtfinále proti mně neznámému Lyushynovi z Olomouce. Zápas jsem po minutě vyhrál na ipon a dostal se do semifinále. Tam jsem se pral s Pastornickým z Karviné a po dvou minutách vyhrál na dvě wazzari,“ popsal David Strouhal svou cestu do finále.

David Strouhal se stal vicemistrem ČR dorostu ve váze do 73 kilogramů.Zdroj: Miroslav Petřík, czechjudo.czV boji o zlato čekal prachatického závodníka Jiří Lindovský z Baníku Ostrava. „Předchozí zápasy jsem šel s přibližně půlhodinovými přestávkami. Před finálovým blokem byla pomalu tříhodinová přestávka a já to nezvládl. Jak jsem byl unaven z předchozí nemoci, tak jsem v tělocvičně usnul, což mi vůbec nepomohlo. V zápase s Lindovským jsem nezačal špatně, ale chyběla fyzička a já prohrál,“ popsal poslední zápas David a doplnil: „Sice jsem ve finále prohrál, ale celkově jsem spokojený. Poslední turnaj sezony tedy vyšel. Sezona pro mě skončila, ale dostal jsem již od trenéra juniorské reprezentace pozvánku do Teplic na mezinárodní soustředění. To již bude příprava na další sezonu v juniorské reprezentaci.“