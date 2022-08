Zdroj: Zdeněk Formánek

„Tady na Lipně je vždycky radost závodit. Je to krásná přírodní voda, na které už si tolik nezazávodíme. Možná je to jediná šance za rok, kdy si sjet takovou větší vodu. Je krásné na tom odjet mistrovství republiky, a ještě když se to povede,“ pochvaloval si Prskavec v tiskové zprávě.

Univerzálka Tereza Fišerová na kanoi na svůj šestý titul celkově a pátý v řadě nedosáhla a musela se spokojit s bronzem, mezi kajakářkami získala stříbro. V kategorii C1 zvítězila Gabriela Satková.

Na kajaku brala poprvé titul Antonie Galušková, která na stejné trati získala před týdnem i zlato z ME do 23 let. Mezi kanoisty podruhé triumfoval loňský světový šampion Václav Chaloupka, obhájce titulu Tomáš Rak skončil třetí.

Výsledky MČR:

Muži – K1: 1. Prskavec 108,61 (0 trest. sekund), 2. Přindiš 110,15 (0), 3. Zima (všichni USK Praha) 110,54 (0). C1: 1. Chaloupka (USK Praha) 117,52 (0), 2. Kratochvíl (Olomouc) 118,16 (0), 3. Rak (Dukla) 118,67 (0).

Ženy – K1: 1. Galušková (USK Praha) 123.34 (0), 2. Fišerová (Dukla) 124,71 (2), 3. Hilgertová (USK Praha) 125,46 (4). C1: 1. G. Satková (USK Praha) 123,41 (0), 2. Kneblová (Olomouc) 126,44 (0), 3. Fišerová 126,76 (0).

