Závěrečné přípravné utkání Basket Fio banka odehraje v neděli 12. září na palubovce Ústí nad Labem, ostrý start do Kooperativa NBL, kam se vrací po třech letech, pak její hráče čeká v pátek 17. září v Olomouci.

Po obrátce Hradec svůj náskok postupně navyšoval, a to i zásluhou zlepšené střelby trojek, a nakonec houževnatého protivníka zdolal rozdílem čtrnácti bodů. Nejlepším střelcem vítězů byl znovu Torin Dorn, nová americká akvizice, jenž zaznamenal 27 bodů.

Hráči Basket Fio banky s účastníkem rakouské nejvyšší soutěže odehráli zajímavou partii. První půle nabídla vyrovnaný souboj, po němž šli domácí hráči do kabin s pětibodovým náskokem.

