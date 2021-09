První zářiový víkend se v Písku konalo MMČR v miniracingu, kde Jindřich Škopek z Husince závodil s motorkou Ohvale 160 a zajel na jedničku.

Jindřich Škopek. | Foto: Archiv závodníka

"Už v tréninkách ukázal, že patří k nejrychlejším jezdcům, což se potvrdilo i v kvalifikaci, kde si Jindra vyjel druhé startovní místo. V prvním závodě se hned dostal do vedení a to si s udržel až do cíle. Ve druhém závodě se s přehledem ujal vedení a vytvořil si náskok před soupeři, bohužel ke konci závodu přišla technická závada na brzdě, zablokovala se přední brzda a Jindra havaroval. Závod i tak dokončil a po sečtení bodů z obou závodů získal celkové třetí místo," komentovala Jindrovo vystoupení v Písku maminka Vendula Škopková a doplnila: "Velký dík patří týmu Motoriders za přípravu na závody a sponzorům, kteří ho drží na špici startovního pole, moc si toho vážíme."