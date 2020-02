Před první výměnou odpovídal velmi ochotně na dotazy Deníku manažer Jihostroje Robert Mifka.

Jak vnímáte postupové šance do čtvrtfinále?

Postoupí jen vítězové, to je v naší skupině jasně Civitanova, a nejlepší tři z druhých míst. To je ještě celá spousta variant. My se bavíme o tom, kdyby se nám povedlo vyhrát za tři body, že skončíme druzí. To by byl obrovský úspěch. Vnímáme případný postup pouze jako teoretickou možnost.

Není úspěch už fakt, že do posledního zápasu ve skupině je Jihostroj ve hře o postup do čtvrtfinále?

Asi to čekal jenom málokdo. Před začátkem Ligy mistrů možná vůbec nikdo. O to je pro nás lepší, že určitě zakončíme Ligu mistrů se vztyčenými hlavami.

Slyšíte ze všech stran gratulace k výkonům, na které český volejbal dlouho čekal?

Udělali jsme hlavně dobré jméno českému volejbalu v Evropě. To je plus ať už pro nás, nebo pro jiný tým do dalšího ročníku Ligy mistrů. Rating jde nahoru, z toho máme radost. Doufám, že nás to také zdravě nakoplo do zbývajících zápasů základní části extraligy.

Nejvyšší soutěž už se pomalu blíží k play off, co očekáváte od závěrečných utkání právě základní části?

Máme teď před sebou tři důležité zápasy. Ty prověří naši formu směrem k play off. A nesmíme zapomenout ani na Final Four Českého poháru. V semifinále nás v sobotu čeká Karlovarsko.Věřím, že právě do tohoto zápasu půjdeme sebevědomě.

V Lize mistrů jste hostili dva hvězdné italské týmy a jeden turecký. Měl někdo z hráčů speciální požadavky?

To ne. Turkům se podle jejich přání upravoval jídelníček, nesmělo na něm být vepřové, jinak jsme speciální požadavky nezaznamenali.

Vy jste do Trentina vyrazili autobusem, Italové zvolili stejnou strategii?

Ano. Pro tuto destinaci je to nejvýhodnější. Přijeli autobusem, po zápase zase pojedou hned domů.

Jsou ještě k dostání vstupenky na středeční večer?

Zatím ano. Prodávají se přes CBSystem, jsou k zakoupení u nás na stránkách klubu a budeme je prodávat před zápasem. Pokladnu otevřeme v šestnáct hodin, ve stejný okamžik se otevře také Sportovní hala.