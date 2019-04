České Budějovice – Hned v prvním setu nenechali volejbalisté Jihostroje nikoho na pochybách o tom, že chtějí sérii ukončit.

Jihostroj pokračuje v cestě za desátým titulem. „Hráči jsou maximálně soustředění, kdyby nebyli, nahrávač de Amo by si je bleskurychle srovnal,“ říkal už před utkáním manažer Jihostroje Robert Mifka. Jeho slova platila stoprocentně. Jihostroj začal skvěle. Drtil Ostravu servisem, útokem, bránil jí ve smečování úspěšnými bloky. Stav se šplhal ze 6:1 až na 11:6. Bojovníci z Ostravy nesložili zbraně. Vyrovnání na 14:14 Jihočechy znervóznělo a hosté šli dokonce do vedení. „Cítil jsem z týmu únavu,“ říkal smečař Petr Michálek. Obětavost v poli, Kryštof předvedl nádhernou rybičku, a Todua na bloku, to byly hlavní faktory obratu. Set vyhrál Jihostroj před dvěma tisícovkami diváků 25:22.