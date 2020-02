Kutná Hora - Turnaj v Kutné Hoře rozehrál Jihostroj skvěle. Fanoušci se bavili, Jihočeši řádili. Zvítězili v prvním setu v semifinále nad Kralovarskem 25:21. Pak se karta otočila. Ale ne docela. Ceské Budějovice mají v sestavě obrovské bojovníky. Koncovka třetího setu byla jen pro silné nervy. Nejprve si Tomáš Fila šikovně poradil v těžké situaci a pak Marek Šotola uzavřel set na 32:30. Závěr utkání se odehrával jasně podle jihočeských not. Finále se bude hrát v Kutné Hoře v neděli večer.

René Dvořák (trenér Jihostroje ČB): "Zápas jsme zvládli obrovskou bojovností. Rozhodla koncovka třetího setu, kdy jsme dokázali srovnat soupeřův náskok, pak jsme dobře vstoupili do čtvrtého setu."

Radek Mach (kapitán Jihostroje): "Únava z Ligy mistrů? Na to se nikdo neptá. Final Four Českého poháru je jedním z vrcholů sezony, nemůžeme se dívat na to, jak se kdo cítí. Chtěli jsme do finále, to se povedlo, klíčová byla koncovka třetího setu."

Semifinále ČP v Kutné Hoře: Jihostroj České Budějovice – VK Karlovarsko 3:1 (21, -23, 30, 17), čas: 134 minut, rozhodčí: Krtička, Spáčil, diváků: 930. České Budějovice: Šotola, Zmrhal, Mach, de Amo, Michálek, Todua – libero Kryštof (Fila, Ondrovič, Křesťan). Trenér: René Dvořák. Karlovarsko: Vašina, Ticháček, Wilson, Wiese, Patočka, Rejlek – Pfeffer (Džavoronok, Lux, Mlynarčík). Trenér: Jiří Novák