Na oslavy ještě neměli hráči klubu čas. Do konce roku chtějí vyhrát ještě dva zápasy

Na tvářích Stanislava Pochopa, Radka Macha a maséra Filipa Hocha (zleva) je znát napětí. Po vítězném utkání s Berlínem se ale všem ulevilo. | Foto: Václav Pancer

MICHAL HAVELKA

České Budějovice – Volejbalistům českobudějovického Jihostroje se pořádně ulevilo poté, co se dozvěděli, že to jsou oni, kdo se ze třetího místa ve skupině probojoval do čtvrtfinále poháru CEV. Radost měl i hrající asistent Jihostroje Stanislav Pochop.

Jak vypadaly minuty a hodiny po vítězném zápase s Berlínem, zůstali jste pohromadě a čekali na výsledky ostatních zápasů?

Chvilku jsme všichni zůstali v hale, ale žádné informace jsme neměli. Potom jsme se rozešli, ale zůstali jsme v kontaktu. Volali jsme si a vzájemně se ptali, jestli někdo něco neví.

Kdy jste se dozvěděl tu radostnou zprávu, že si zahrajete čtvrtfinále poháru CEV?

Já jsem se to nakonec dozvěděl až někdy kolem jedenácté hodiny večer. To už jsem byl doma a zjistil jsem to z internetu.

Jaká byla bezprostřední reakce hráčů když se dozvěděli, že postupují?

Jejich bezprostřední reakci samozřejmě neznám, protože jsme se sešli až druhý den na tréninku. Dopoledne měli kluci volno a trénink byl až odpoledne. V tu dobu už to všichni věděli a byli rádi, že to takto dopadlo. Jsme spokojeni, protože i pohár CEV je kvalitní soutěž a jsme rádi, že v ní můžeme pokračovat.

Proběhla už nějaká oslava?

Oslava se zatím žádná nekonala. Na to teď není čas, protože do vánoc nás ještě čekají dva zápasy, ve kterých chceme uspět. Možná bude vhodná chvíle na nějaké posezení až se sejdeme mezi svátky.

Jak hodnotíte s odstupem času vaše vystoupení v Lize mistrů?

Určitě můžeme být spokojeni s našimi výkony. Ve všech šesti utkáních jsme podali velice slušný, někdy až vynikající výkon. Pochopitelně, že vždy se dají uhrát lepší výsledky. Nemuseli jsme například prohrát 2:3 v Budvě. Mohli jsme také uhrát alespoň set v Berlíně. Celkově je však třeba brát naše vystoupení v Lize mistrů pozitivně.

Co víte o vašem příštím soupeři, kterým bude ve čtvrtfinále poháru CEV turecká Ankara?

Víme, že Ankara je těžký soupeř. Začínáme doma a odvetu hrajeme venku. Ve svém kádru mají řadu výborných volejbalistů, mimo jiné ze Srbska. A Srbové byli vždy velmi kvalitní hráči. Myslím, že Ankara bude podobně kvalitní soupeř jako Berlín.

Zdá se tedy, že Ankara by mohla být hratelným soupeřem…

Ano, hratelný soupeř to je, ostatně jako vlastně každý. Favority ale určitě nejsme.

Co říkáte pravidlu zlatého setu, který se hraje v případě, že stav je 1:1 na zápasy?

Za spravedlivé to rozhodně nepovažuji, když třeba doma vyhrajeme 3:0 a v Turecku bychom měli prohrát 2:3. I když uznávám, že pro diváky to atraktivní je. Tohle pravidlo však funguje už asi pět let a musíme se s tím smířit.

Stále figurujete na soupisce extraligového Jihostroje jako blokař. Je možné, že ještě někdy zasáhnete do ligového zápasu?

Na soupisce sice jsem, ale v úmyslu to nemám. Doufám, že mě k tomu ani žádné okolnosti nedonutí. V EGE se nám rozehrává mladý blokař Hrzán a kdyby bylo potřeba, zaskočil by v ligových zápasech nebo na trénincích právě on.