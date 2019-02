České Budějovice – Volejbalisté Jihostroje České Budějovice se každý den dvoufázově připravovali na sobotní extraligový start. Tým je v pohodě, po letní pauze se sehrává, zdravotní problémy zatím nemá ani jeden z hráčů (kromě aktuálních potíží Radka Macha). Přesto tým trenéra Jana Svobody nebyl v tréninku kompletní.

Kdo chybí?

Ukrajinec Valerij Todua.



Deník už informoval o jeho odletu domů…

On opravdu odletěl na Ukrajinu, vyřizoval si svá víza.

V plánu byl přílet a okamžitě návrat do tréninkového procesu?

Měl možnost trénovat doma na Ukrajině. Je z menší vesnice, kde by měl absolvovat s týmem dva tréninky. Neměla by to pro něj být tak veliká ztráta.

V akci už jste viděl všechny tři zahraniční posily Jihostroje. Jak se vám líbí?

Od každého očekáváme něco jiného.

Tak postupně. Nejprve Chilan s německým pasem Sebastian Gevert (28 let, 204 cm)?

Je nejstarší, nejzkušenější. Hotový hráč.

Mohl by se stát nejlepším útočníkem extraligy?

Má na to potenciál.

Američan Collin Hackworth? Je mu 24 let, měří 208 cm…

Shodou okolností přišel do Jihostroje na stejnou pozici jako Gevert. Je to mladý hráč, který se potřebuje učit.

Má také on potenciál na to, aby překonával kvalitní obrany českých družstev?

Myslím, že v přípravných zápasech prokázal, že bude plnohodnotná náhrada.

A zmiňovaný Ukrajinec Valerij Todua, který měří úctyhodných 208 centimetrů?

Také on je mladý, má své nedostatky, ale v zápasech se ukazuje velmi slušně. Očekávám od něj, že bude konkurencí pro dva středové hráče Macha a Sobotku. V extralize bychom je mohli všechny v sestavě protočit.