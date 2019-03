Velkou cenu organizoval písecký ŠACHklub ve spolupráci s městem Písek a byla to poslední, čtvrtá část čtyřdílné Velké ceny pořádané Jihočeským šachovým svazem v této šachové sezoně.

Náročného turnaje se v pěti výkonnostních kategoriích A – E zúčastnilo celkem 103 dětí, což je absolutní rekord ze všech čtyř pořádaných velkých cen.

V náročné konkurenci se neztratili mladí šachisté ŠACHklubu Písek. V kategorii E získal po dobrém výkonu Ondřej Topka ( 9 let ) třetí místo a v kategorii C Martin Tejnor ( 7 let ) dokonce vyhrál.

V celkovém čtyřdílném seriálu Jihočeského kraje se na druhém místě umístil v kategorii H 12 Matěj Záluský a v kategorii H 8 Martin Tejnor na třetím místě.

Josef Streďák