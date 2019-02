České Budějovice – Ve třetím kole Českého poháru plavců v Ústí nad Labem vystoupil na „bednu“ první den Ondřej Zach (PlČB).

Vyhrál závod na 1500 kraul, v němž si po třech letech opět zlepšil osobní rekord, tentokrát na 16:04,14, kterými je v jihočeské historické tabulce v dlouhém bazénu druhý. Na 400 PZ byl pátý, rovněž v osobním rekordu 4:52,70. Na toto zlepšení čekal dokonce čtyři roky. Tabulku všech dob opravil ještě Lukáš Marek (PlČB) – na 50 znak byl patnáctý a výkonem 29,96 je v historii osmý nejrychlejším v kraji. Z dalších výsledků: 400 PZ 8. Zástava (Písek) 5:01,54 – letos třetí v kraji, 18. Matoušek 5:08,33, 19. Laszák 5:12,47, 1500 kraul 14. Matoušek 18:10,56, 100 motýlek 20. Marek 1:04,95 – druhý, 22. Rubáček 1:05,26 – třetí, 200 prsa Laszák 2:55,46, 200 kraul 10. Zach 2:01,27, 26. Matoušek 2:08,48, 50 znak 27. Rubáček 31,40.

Atleti reprezentovali

V mezistátním víceutkání juniorů ČR, Maďarska, Polska, Slovinska a Slovenska ve Vyškově startovalo pět Jihočechů. „Zkoušku stálosti výkonu“ složila Adéla Záhorová (VS Tábor), která opět překonala šestimetrovou hranici v dálce se 604 a 603 centimetry a byla druhá. Zabojoval i Tomáš Němejc (Sokol), třetí na 200 m za 21,98 při protivětru 3,7 m/s, a Alena Panovská (VS Tábor), pátá ve výšce jako nejlepší Češka se 173 cm. Štěpán Svoboda (VS) byl ve výšce sedmý výkonem 190 cm, Matyáš Jánský (Sokol) skončil na stejném místě na 3000 m překážek se 9:56,92. Obě kategorie vyhráli Poláci, čeští reprezentanti byli shodně druzí.

Při krajském přeboru Vysočiny v Jihlavě absolvoval první letní start Marek Strnad (NV) mimo soutěž a na 1500 m zaběhl třetí letošní jihočeský výkon 4:04,05. Druhý trojskok předvedla Zdeňka Pražáková (VS) se 11,76 m, s větrem dokonce11,82. Z dalších výsledků: 300 přek. Šímová 45,70, Jinderlová 47,66 – letos třetí, 100 přek. Šímová 15,10, Ježková 15,96, 100 m Ježková 12,86.

Na Julisce zaběhli 17letí chyšečtí mladíci na 3000 m druhý a třetí nejlepší mužský výkon v kraji – Patrik Bouška 9:26,49, Ondřej Kohout 9:38,24. Václav Hron (VS) hodil diskem 1,75 kg 35,03 metru. Ve Čtyřech Dvorech hodila Žohová oštěpem 34,43 m.