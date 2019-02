České Budějovice - V Malém Pivovaru v Českých Budějovicích vyhlásil Jihočeský krajský svaz atletiky v pátek 18. ledna výsledky 17. ročníku ankety o jihočeského atleta roku.

Nejlepší atleti kraje 2018. | Foto: Deník/repro Urs Gysel

Web Deníku o nich informoval předseda soutěžní komise svazu Václav Tipka. Absolutně vyhrála Adéla Záhorová (20, VS Tábor), devátá na mistrovství světa juniorek, mistryně ČR žen ve skoku dalekém a pětinásobná mistryně juniorek, nejlepší česká dálkařka sezony se 648 centimetry. Získala 85 bodů.

Druhý je Tomáš Kratochvíl (17, Sokol ČB), desátý na olympiádě mládeže, pátý na mistrovství Evropy dorostu, dorostenecký mistr republiky. Dosáhl 48 bodů. Třetí je Tereza Babická (16, Sokol ČB), čtyřnásobná mistryně ČR žactva na překážkách a v sedmiboji, česká rekordmanka na 200 m překážek, se 36 body. Trenérem všech uvedených je Jiří Couf.

Na dalších místech pořadí bez rozdílu kategorií jsou 4. Roman Budil (22, AT Písek, trenér Roman Budil st.), čtvrtý v mistrovství ČR mužů absolutně i do 22 let a v přespolním běhu mílařů (21 b.). a 5. Tomáš Němejc (19, Sokol ČB, trenér Tomáš Najbrt), účastník mistrovství světa juniorů ve štafetě a halový mistr ČR juniorů na 200 m a ve štafetě (17 b.).

Vítězové jednotlivých kategorií:

Ženy Zdeňka Pražáková (VS Tábor), muži Roman Budil (Atletika Písek), juniorky Adéla Záhorová (VS Tábor), junioři Tomáš Němejc (Sokol ČB), dorost Veronika Piklová a Tomáš Kratochvíl, starší žactvo Tereza Babická a David Jodl, mladší žactvo Lucie Bahenská (všichni Sokol ČB) a Pavel Poslušný (N. Včelnice), přípravky Nina Radová a Michal Rada (oba Sokol ČB).