V souvislosti se současnou zdravotní situací ohledně koronavirové pandemie reagoval i Jihočeský tenisový svaz. Připravil změny v programu, které jsou nutné a nevyhnutelné. Týkají se celé jihočeské oblasti, do které spadají i kluby z Humpolce a Pelhřimova.

Kanáří naděje, vyhlášení v Jihočeském kraji | Foto: archiv Deníku

Jihočeský kraj - „Musíme reagovat na aktuální zdravotní situaci a vládou České republiky vyhlášený nouzový stav včetně navazujících opatření,“ uvedl předseda Jihočeského tenisového svazu Miloslav Hlaváček. Mimo jiné oblastní svaz nejdříve zrušil všechny turnaje zimní tenisové listiny Českého tenisového svazu v termínu od 10. do 31. března a následně do 14. dubna tohoto roku.

„Náš jihočeský svaz zrušil oblastní halový přebor v babytenisu nejmladších a škrtl i dalších deset turnajů,“ připomněl Miloslav Hlaváček. Neuskutečnila se ani valná hromada jihočeského tenisu, která je v plánu v zatím neznámém náhradním termínu.

Předseda JTS také připomněl, že v dubnu se mají hrát všechny okresní přebory všech kategorií. Jsou však v celém rozsahu ohrožené. Podobně je nejisté mezinárodní trojutkání dětí a mládeže do 14 let Jihočeský kraj – Horní Rakousy – Dolní Bavorsko.

Mezinárodní trojutkání mládeže se má hrát poslední dubnový víkend. „Na jubilejní 30. ročník jsou připraveny plakety, vlajky, vlaječky a upomínkové předměty. Přichystali jsme i trika a teplákové soupravy pro naši jihočeskou reprezentaci. Nominace je předběžně připravena,“ sdělil dále Miloslav Hlaváček. „Příprava je však pozastavena,“ konstatoval.

Rozhodnutí o přerušení příprav trojutkání přišlo s ohledem na další opatření kvůli pandemii koronaviru těsně před pozváním předních představitelů Jihočeského kraje, města České Budějovice, Českého tenisového svazu, a dalších hostů. Zatím proto není doladěné ani ubytování, stravování a organizace v tenisovém areálu LTC České Budějovice, kde se má jubilejní ročník uskutečnit.

„S předsedy tenisových asociací Horních Rakous a Dolního Bavorska jsem domluvený na propozicích trojutkání, kde je mimo jiné dohodnuto pořadí jednotlivých zápasů,“ řekl Miloslav Hlaváček. „O osudu letošního mezinárodního trojutkání mládeže však rozhodneme kolem jedenáctého dubna podle toho, jaká bude zdravotní situace u nás, i u našich sousedů,“ upřesnil předseda Jihočeského tenisového svazu.

Poznamenal také, že Jihočeský tenisový svaz je jako řídicí orgán, je na týmové soutěže smíšených družstev pro letošní rok připravený. Sportovně-technická komise svazu již soutěže všech kategorií pro rok 2020 rozlosovala. Kompletní los je zadaný v informačním systému Českého tenisového svazu. Od 1. do 20. dubna mohou kluby připravit soupisky svých týmů.

„Podobně jsou v informačním systému Českého tenisového svazu zveřejněny termíny všech letošních turnajů letní sezony. Hráči se mohou k účasti na těchto turnajích přihlašovat od prvního dubna,“ uzavřel Miloslav Hlaváček.