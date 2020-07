Po pomalejším rozjezdu koronavirem narušené sezony se pilot týmu Promoto Husqvarna Racing rozjel k velmi dobrým výkonům. Trať v Jiníně si otestoval už týden předtím při krajském přeboru, kde se ale kvůli prudkému dešti nakonec odjela pouze jedna jízda, v níž skončil pátý. „Byli tady i další kluci, kteří si chtěli trať najet před mistrovstvím republiky. Ale úplně mi to nevyšlo,“ připouští.

V Jiníně se ještě předtím jel také domácí šampionát v endurosprintu. Ten ale Jihočech vynechal, i když letos už tuto disciplínu také okusil. „Úplně se mi to nezamlouvá. Je to jiná jízda než při motokrosu. Ještě jsem to ale úplně nevzdal a možná ještě nějakou soutěž zkusím,“ definitivně svou účast v enduru přece jen nezavrhl.

V neděli v Jiníně na třetím mistrovském motokrosu letošní sezony Fiňka postihly technické problémy v kvalifikaci. „Na mé první motorce mi vypověděla službu spojka, takže jsem musel jet na tréninkové, která má jiné pérování. Ta závodní jede lépe a šetřím si ji právě jenom na závody, takže dvanáctý čas jsem v tak silné konkurenci docela bral,“ ujistí. „Třeba Petr Bartoš se nevešel ani do první dvacítky.“

Do první jízdy vypálil na jedenáctém místě a dlouho bojoval o postup do první desítky. „Trošku mi chybí to úplně správné nasazení v prvních kolech. Předjížděli jsme se s Rudou Plchem a Rakušanem Neurauterem. Nakonec z toho bylo deváté místo. Lépe to asi nešlo, i když jsem místy trochu stahoval i Jardu Romančíka, který jezdil osmý. Ta úplná špička jede strašně rychle, těm se stačit nedá,“ uznává.

Zklamaný ale Finěk být rozhodně nemusel. Třeba skalpy Rakušana Neurautera nebo Poláka Wysockého mají rozhodně velkou hodnotu. „To určitě. Jsou to kluci, kteří mistrák v minulosti i vyhrávali. Důležité pro mě je, že se dobře cítím a vydržím ve slušném tempu až do cíle,“ pochvaluje si.

V Jiníně v neděli dopoledne zapršelo, potom vysvitlo slunce a trať začala osychat. Takže ideální podmínky pro motokros. „Nevyjížděly se tak hluboké koleje jako předtím na krajském přeboru a nebylo takové bláto. Terén byl opravdu ideální,“ ocenil.

Ve druhé jízdě jihočeský motokrosař předvedl ještě lepší výkon. Odstartoval sedmý hned za absolutní elitou, nasadil rychlé tempo a na sedmém místě zcela jistě dojel až do cíle. Za sebou nechal třeba Smolu, Drdaje, Romančíka, znovu Wysockého, Bartoše a další známá jména. „Druhá jízda se mi povedla,“ spokojeně pilot z Blatné přikývl.

V celkovém hodnocení závodu v Jiníně obsadil osmé místo, v průběžné klasifikaci šampionátu mu patří desátá příčka. „Škoda, že jsem nedojel první závod v Dalečíně, kde jsem spadl v jediné odjeté jízdě z třináctého místa dvě kola před koncem a nebyl jsem schopen jízdu dokončit. Tam to bylo těžké. Jelo se za úmorného vedra a trať byla hodně rozbitá. Body z Dalečína chybí, ale do desítky bych chtěl být,“ věří.

Další závod mezinárodního mistrovství republiky se jede za týden v neděli 9. srpna v Lokti nad Ohří. „Do Lokte se těším, tam mi to jde,“ těší se na další pokračování našeho šampionátu.