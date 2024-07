Martin Nováček vyhrál juniorské ME na trati C2 1000m v Bratislavě. Druhý den na trati C2 500m skončil česká posádka šestá. „Je to jeden z největších úspěchů týnské kanoistiky,“ říká za KK Jiskra Týn nad Vltavou Jaroslav Luňáček. „Momentálně se Martin připravuje na mistrovství světa, které se koná v Bulharsku.

Jihočeský kraj se může pochlubit zlatou medailí z mistrovství Evropy. Konkrétně týnský kanoista Martin Nováček. Na lodi s parťákem Vítkem Příkopou porazili všechny soupeře a zaslouženě si užívají zlaté léto. „Závod byl od začátku až do posledních metrů velice vyrovnaný. Jeli jsme špička na špičku a byl to obrovský nátlak,“ vyprávěl spokojený Vítek a Martin Němec doplnil: „Bylo to vyrovnané hodně dlouho a už jsme si pomalu říkali, jestli to dopadne, nakonec jsme ještě zabrali do finiše. A povedlo se.“

Zlatá medaile je zasloužená, možná lehce nečekaná. „Upřímně jsme to nečekali a byli jsme velice překvapení,“ směje se Vítek. „ Bylo to nečekané a dojemné.“ A Martin? „Doufali jsme v medaili, ale na zlatou jsme nepomysleli.“

Vítek Příkopa a Martin Nováček. Jsou zlatí z ME | Video: Deník/ Jaroslav Luňáček

Vyhrát mistrovství Evropy se nepovede každý den. Martin s Vítkem prožili nezapomenutelné okamžiky. Nejen na lodi, ale i na stupních vítězů. „Hrála hymna. Bylo to velice dojemné. Je to nepopsatelné. Já jsem o tom snil jako malý kluk, takže pro mě to bylo splnění snu.“Zlato je hřejivé, ale tak zavazující. “Stále tvrdě trénujeme, protože nás čeká ještě mistrovství světa a také mistrovství České republiky, takže nesmíme polevit.“