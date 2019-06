Jihočeský kraj, Ostrava - Ve dnech 14.-16.5.2019 probíhaly v Ostravě turnaje výběrů jednotlivých krajů podle toho, jak jsou kraje organizovány v ČSH a to v kategoriích starší žáci a starší žákyně.

Jihočeský výběr na turnaji krajů. | Foto: Archiv turnaje

Oba turnaje byly součástí doprovodného programu ke kvalifikačnímu utkání reprezentačního družstva mužů o účast na ME 2020 a v neposlední řadě reakcí na nepochopitelný odpor libereckého hejtmana vůči házené, kterýžto se projevil tím, že odmítl zařadit házenou do letních olympijských her mládeže.