„Hodně se těšíme. Chceme se sportem bavit, zpopularizovat ženský basket ve městě a třeba se i dostat do vyšší soutěže,“ říká hrající trenérka Líza Apanovych, rodačka z ukrajinské Oděsy, která na VŠTE studuje. A když svůj oblíbený sport nemohla ve městě hrát, přišla s návrhem Black Cats (Černé kočky) založit. Inspirací k názvu se stal školní hokejový tým Black Dogs (Černí psi), zvolený podle budějovické pověsti.

Tým zatím tvoří desítka hráček, připravujících se od počátku září. „Jsou to holky, které basket už někdy hrály a z různých důvodů s ním skončily. Bude-li nás víc, jen dobře,“ vysvětluje Apanovych, juniorská vicemistryně Evropy. Trénuje se dvakrát týdně v tělocvičně Střední školy polytechnické v Nerudově ulici a další zájemkyně jsou vítané. A nemusí jít jen o studentky školy.

Přihlásit se mohou na: apache-basket@seznam.cz nebo na webu VŠTE.

„Sport na univerzity patří. Jen je dnes trochu opomíjený, což se snažíme změnit. Basket je už třetí v řadě po ledním hokeji a šachové akademii. Nyní v kampusu u víceúčelového hřiště stavíme zázemí se šatnami a máme další plány. Jsem rád, že si i těchto možností studenti váží,“ uvedl rektor Marek Vochozka.

Podle Tomáše Hejpetra, místopředsedy jihočeské oblasti České basketbalové federace, to je velmi dobrá zpráva. „Black Cats tak navazují na dlouholetou tradici ženského basketu ve městě, kterou stále udržujeme v Tigers Basketball, kde děvčata hrají ligu juniorek U19, nadregionální ligu starších žákyň U15 a oblastní přebor minižákyň. To dává prostor pro další spolupráci,“ říká muž, který je také předsedou tohoto největšího českobudějovického basketbalového klubu. Oceňuje přitom, že Černé kočky vznikly ve vysokoškolském prostředí, do něhož basketbal jednoznačně patří. Ve městě ho dříve zastupovaly v krajském přeboru žen a druhé lize družstva zdejší Pedagogické fakulty a Zemědělské fakulty.

Je to nádherný sport, což ukázal i nedávný světový šampionát v Číně, kde Češi zářili. Přijdou-li i díky tomu další děti k nám do Tygrů, budeme jen rádi,“ uzavřel Tomáš Hejpetr. (zun)