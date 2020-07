V roce 2020 se hraje její již jedenáctý ročník a je určena pro hráče od padesáti let výše. Původní porce osmnácti turnajů musela být z důvodu koronavirové přestávky o jeden snížena. V současné době jsou golfisté za první třetinou své soutěže.

„Byla nás parta golfistů z jihočeských klubů, kteří se z iniciativy Václava Hnátka a Pavla Blataně scházeli, aby si mezi sebou zahráli. Postupně se to na nás začalo nabalovat a v současné době nás tuto soutěž hraje přes dvě stovky. Začalo se to hráčům líbit. Jednak se dostali za přijatelné startovné na hřiště, kam by se jinak nepodívali, a jednak se začala vytvářet nová sportovní přátelství,“ uvedl k seriálu golfových turnajů Ladislav Řeháček. „Jak se vyvíjel počet účastníků soutěže, tak se vyvíjel i systém hodnocení. V současné době jsme vše ustálili na čtyřech mužských a dvou ženských věkových kategoriích, ve kterých se turnaje hodnotí na stablefordové body. Z plánovaných osmnácti turnajů se pak do celkového hodnocení počítá hráči třináct nejlepších,“ doplnil k hodnocení Jihočeské golf senior tour Rudolf Klacek.

Na svá bedra si v současné době vzali organizaci celé soutěže Ladislav Řeháček, Rudolf Klacek a Pavel Pěkný. „Pavel převzal iniciativně roli po zemřelém Pavlu Blataňovi. Dělá nám webmastera, agendu startovních listin a podobně,“ vyzdvihl práci svých kolegů Ladislav Řeháček s tím, že vše dělají společně. „Je to prakticky rozdělené na třetiny a jako předseda to vše zastřešuje Ruda Klacek,“ doplnil L. Řeháček.

Jedná se sice o Jihočeskou senior tour, ale hraje se například i v Pyšelích, Kácově, Telči a turnaje jsou i v Rakousku. „V Rakousku se hraje na Weitře a St. Oswaldu. Snažíme se pro naše hráče připravit turnaje i na zajímavých hřištích mimo kraj,“ uvedl L. Řeháček a Rudolf Klacek doplnil: „V resortech si uvědomují, že v pondělí a úterý nemají hřiště až tolik obsazená a pokud tam dostaneme stovku hráčů, tak je to pro ně hodně zajímavé. Je nás hodně a to se již vyjednává snadněji, než kdyby nás bylo dvacet. Každý projekt musí být zajímavý pro obě strany. My jim naplníme časy, které by jinak naplněné neměli, oni nám zase vyjdou vstříc cenově. Směrem ke golfistům nabízíme turnaje v rozumné dojezdové vzdálenosti, za peníze, za které by se tam nedostali, a navíc jsme připraveni udělat celý servis kolem výsledků, startovních časů a podobně.“

Vedení turnaje má zájem i na rozšíření nabídky hřišť, ale ne vždy to je možné. „Hrají s námi i golfisté z okolí Prahy, proto jsme byli rádi, že můžeme spolupracovat například s Pyšely. Rádi bychom nabídku rozšířili, ne všude je však zájem. Ale pracujeme na tom, abychom další resorty zapojili,“ doplnil Rudolf Klacek.

Vysoký počet hráčů na jednotlivých turnajích klade zvýšené nároky na přípravu startovních listin. „Hráči se nasazují tak, aby se vyšlo vstříc těm, kteří cestují společně. Se zvyšujícím se počtem hráčů se sice zvyšuje i časová náročnost turnaje, ale na většině turnajů lze zdvojit startovní časy ze dvou různých jamek. Tam, kde se startuje pouze z jedné jamky, například v Pyšelích, je to pak časově náročnější a vyhlášení výsledků pak přesouváme na další turnaj, aby nemuseli hráči zbytečně dlouho na daném místě čekat,“ uvedl Rudolf Klacek.

Je třeba ocenit to, že se vedení soutěže daří zorganizovat ročně osmnáct turnajů. Někde se hraje dvakrát, ale celkově se zapojuje hodně resortů. „Většinou začínáme v říjnu a listopadu předcházejícího roku s domlouváním turnajů. Máme rozdělené resorty, se kterými vedeme jednání. Pro zjednodušení jednání jsme vytvořili spolek. Všichni tři to děláme pro radost, kterou máme ze spokojených účastníků turnajů. Od partnerů turnajové serie se nám daří zajistit ceny pro nejlepší hráče jednotlivých turnajů i celého ročníku, “ doplnil Ladislav Řeháček.

Jednotlivé turnaje mají nejen sportovní, ale i společenskou úroveň. Většinou se hráči ve flightech střídají, potkávají se s jinými spoluhráči a vždy je to velká pohoda. „Přestože hrajeme tuto soutěž již jedenáctým rokem, což je na golf poměrně dlouhá doba, a stále se zvyšuje počet účastníků, tak přetrvává i ta společenská stránka věci. Důležité je i to, že se držíme v jasných mantinelech. Tour je pro seniory, takže do ní mohou vstoupit opravdu jen senioři. Stále věnujeme pozornost dodržování pravidel. Hráči jsou odpovědní za to, že sami na sebe uplatňují pravidla, očekává se od nich, že poznají, kdy porušili pravidla, a že budou důslední při udílení svých vlastních trestů. V tom je golf specifický a vyžaduje od hráčů čestné chování. Je to základní princip, ze kterého nechceme slevit. Dlouhodobě jsem toho názoru, že golf má samovychovávací efekt a lidé, kteří u něj zůstanou, pochopí, že ze hry mají radost pouze v případě, pokud dodržují pravidla. Nicméně i v naší soutěži došlo na sankce uplatňované rozhodčím, nebo soutěžním výborem včetně diskvalifikace. Pro nás jako organizátory je velmi příjemné, že jasně sledujeme trend ke zlepšování znalosti pravidel a jejich uplatňování, že hráči se k sobě chovají přátelsky, že rádi startují v různých skupinách a navazují nové kontakty,“ pochvaloval si úroveň seriálu Rudolf Klacek.

„Když se ještě vrátím ke zmiňovaným pravidlům, tak se samozřejmě snažíme dělat v tomto směru osvětu a některá pravidla vysvětlovat. Někteří hráči si již zvykli, že když jim není něco jasné, tak se přijdou zeptat. To zpočátku nebývalo samozřejmé. Navíc máme seriál TAP.IN, což je skvělé,“ doplnil Ladislav Řeháček s tím, že zájemci o tuto zajímavou tour najdou veškeré informace na jejích webových stránkách https://jcst.webnode.cz/.

Aktuální pořadí po 7. turnaji:

Muži do 61 let: 1. J. Šimek 234 bodů (7 turnajů), 2. P. Holý 233 (7), 3. J. Bruner 230 (7). Muži 62 – 65: 1. J. Repta 253 (7), 2. M. Voborník 234 (7), 3. F. Mikeš 228 (7). Muži 66 – 69: 1. O. Zána 220 (7), 2. I. Němec 212 (7), 3. P. Pěkný 211 (6). Muži 70+: 1. F. Vopálenský 227 (7), 2. K. Fürst 218 (7), 3. M. Žižák 216 (7).

Ženy do 62 let: 1. J. Škopková 225 (7), 2. L. Nousková 217 (7), 3. M. Veselá 202 (6). Ženy 63+: 1. E. Řeháčková 211 (7), 2. J. Schrenková 207 (7), 3. R. Skronská 189 (6).