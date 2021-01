„Byla to hezká, ale také dost rychlá a navigačně celkem složitá etapa. Ze začátku jsem udělal dvě menší chyby, což mě stálo nějaké vteřinky a možná i minuty. Ale hlavně jsem rád, že jsem zdravý v cíli. Ve čtvrtek nás bude čekat nejdelší a nejnáročnější etapa, tak uvidíme,“ nechal se Jihočech slyšet.

Michek poskočil o jedno místo v celkovém pořadí proto, že dosavadní lídr José Ignacio Cornejo z Chile havaroval na 252. kilometru rychlostní zkoušky, a přestože test se ztrátou dokončil, po lékařském vyšetření v cíli se čtvrtý muž loňského Dakaru rozhodl z rallye odstoupit.

Jezdec týmu Orion Moto Racing Group by chtěl v závěrečných dvou etapách útočit na první desítku. „Dokud nejste na Dakaru cíli, tak je možné všechno. Pojedu na maximum a uvidíme, na co to bude stačit,“ uvedl nejlepší český motocyklista.