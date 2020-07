Tenista a tenisový kouč Jaroslav Zíb má rozhodně co vyprávět. Vždyť se v tenisovém světě pohybuje více než šest desetiletí. O knize, v níž by se podělil o fakta a zážitky ze své bohaté kariéry aktivního tenisty, trenéra, rozhodčího či funkcionáře, mluvil již nějaký ten čas. Nyní, zásluhou autora Michala Cirmaciua, spatřila světlo světa.

Křest knihy tenisových vzpomínek Jaroslava Zíba - Makaša. | Foto: Deník / Petr Brůha

Kniha plná vzpomínek byla pokřtěna na píseckých tenisových kurtech ve čtvrtek 2. července odpoledne. „Vždycky jsem za Jardou přijel, on mi něco řekl a já to napsal. Celé se to opakovalo, než byla kniha hotová. Samotné texty vznikaly asi dva měsíce,“ prozradil autor Michal Cirmaciu.