Jan Janoštík reprezentoval Jihočeský kraj na mistrovství Evropy

České Budějovice – Při rekapitulaci uplynulého období sčítají badmintonisté z jihu Čech úspěchy. „Na největší akci letošního roku v kategorii do sedmnácti let vyrazil do Polska Jan Janoštík,“ informují trenéři Sokola ČB o cestě talentovaného hráče na ME.

V soutěži družstev obsadila Česká republika páté místo. „Honza výrazně přispěl k tomuto úspěchu, odehrál sedm utkání a ve všech zvítězil bez ztráty setu.“ V soutěži jednotlivců jako jediný z Čechů postoupil až do osmifinále. „Po obrovském boji podlehl anglickému hráči Ethanu Rosemu ve třech setech 21:18, 19:21 a 18:21.“ Janoštík tak obsadil konečné 9. místo. V kategorii do 15 let (U15) se konal v Č. Budějovicích oblastní přebor U15 určený pro nejlepší hráče Jihočeského kraje. „Hráči Sokola tento turnaj zcela ovládli, získali všechny tituly.“ Nejúspěšnějším hráčem se stal Daniel Dvořák, který získal titul krajského přeborníka ve všech kategoriích (dvouhra, čtyřhra s Davidem Dvořákem a mix s Nelou Hálkovou). „Nela pak přidala další titul ve dvouhře a stříbrnou medaili ve čtyřhře.“ Ve čtyřhře dívek vybojovaly zlato hráčky Sokola ČB Anička Dušátková a Bára Buchálková. V kategorii do 13 let reprezentovali oddíl na turnaji GPB Štěrboholích Bára Kubáková, Tobiáš Zubr a Kryštof Klíma. „Ve dvouhře ve skupinách každý z nich vyhrál, do závěrečného pavouka prošla pouze Bára Kubáková, skončila devátá.“ V párových disciplínách Kubáková obsadila 5. pozici ve čtyřhře (se Stelou Reitingerovou z Křemže). Tobiáš Zubr s Kryštofem Klímou byli devátí.

Autor: Kamil Jáša