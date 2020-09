Již je to více než dvacet let kdy Jiří Kuthan v roli majitele založil v té době nejsilnější jihočeskou stáj Sandra Pacov. Vystřídali se v ní naši tehdejší elitní piloti Petr Kuchař, Miroslav Kučírek, Petr Bartoš, Vojtěch Brumla a celá řada dalších.

Jenže chování motokrosových „hvězd“ stálo v té době začínajícího manažera hodně peněz i nervů, a tak sportovní svět na nějaký čas rozčarován opustil. Ale nedalo mu to, vrátil se, založil nový tým MTX Racing, ve kterém však ctí odlišnou strategii. Místo na hotové závodníky spoléhá na talentované mladíky, které táhne rychle nahoru. „Jedeme to, na co s našimi sponzory máme,“ zdůrazní.

Ve své stáji pečuje o tři piloty. Pavel Dvořáček a Daniel Mandys prohánějí v našem šampionátu ty nejlepší ve slabší kubatuře MX2, Jakub Mencl se dere stále výš v pořadí královské třídy MX1.

Mencl začal s motokrosem ve čtyřech letech a o rok později už jel své první závody. „Nikdo z naší rodiny přitom nezávodil. Ale jako malý jsem jezdil na kole a vydával jsem u toho pořád nějaké zvuky. Tak se táta s mamkou rozhodli, že mi koupí malou motorku. Chytlo mě to a jezdím dodnes,“ s úsměvem vzpomíná na své začátky.

Mladý závodník žije v Nebílovech u Plzně. „Trénovat jezdím nejvíce do Horšovského Týna, Stříbra nebo Kramolína,“ vypočítává.

Doposud asi největším Menclovým úspěchem je titul juniorského vicemistra republiky za Dušanem Drdajem, třetí tehdy skončil současný jediný český účastník seniorského mistrovství světa Petr Polák.

V týmu MTX Racing je Mencl první rok a je spokojený. „Naprosto,“ zdůrazní.

A důvěru se svému šéfovi snaží splácet. V mezinárodním mistrovství republiky začínal těsně za elitní desítkou. Na předposledním závodě v Pacově si vylepšil osobní maximum sedmým místem v první jízdě, když poprvé nahlédl mezi deset nejlepších, a teď se v Opatově blýskl v úvodní rozjížďce dokonce čtvrtým místem, když za sebou nechal třeba i druhého muže průběžné klasifikace Václava Kováře.

Menclovi patří v pořadí šampionátu před posledním závodem v Petrovicích osmá příčka, což je umístění, které se líbí jemu i jeho šéfovi Kuthanovi. „Před sezonou jsme se sice bavili o první pětce, ale konkurence v našem mistrovství je obrovská. Být do první desítky je hezké,“ přikývne.

Motokrosu se věnuje na sto procent. „Skončil jsem v práci a sportu se věnuji profesionálně,“ říká. „Chtěl bych být co nejlepší a někdy se třeba podívat i do mistrovství světa,“ informuje o svém snu, který by si jednou velice rád splnil.