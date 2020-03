„Všechny výsledky soutěžního ročníku 2019/2020 (s výjimkou STRABAG Rail Extraligy mužů, MOL ligy žen a Českého poháru mužů a žen) jsou tímto rozhodnutím anulovány. Dle tohoto rozhodnutí tedy žádný z týmů napříč soutěžemi na základě výsledků dosud odehraných utkání nepostupuje ani nesestupuje do jiné soutěže a není stanoveno konečné pořadí týmů v tabulce jednotlivých soutěží,“ uvádí Český svaz házené na svých webových stránkách.

Došlo na rozhodnutí, které se dalo očekávat. Dotýká se také mládežnických týmů Sokola Písek i B-týmu žen a samozřejmě také milevské házené. Někomu pomůže, někdo bude litovat dobře rozjeté sezony. „Jakákoliv jiná varianta, než anulace celého ročníku by nebyla fér. Při svém rozhodování jsme vzali v úvahu počet neodehraných kol, neustále se zkracující dobu do oficiálního termínu ukončení soutěžního ročníku 2019/2020 i nemožnost předpovídat další kroky vlády České republiky. Anulací ročníku odpadají diskuse o pořadí, postupujících, či sestupujících. Tímto rozhodnutím se jakoby „vracíme do doby“ před tuto sezónu," vysvětlil prezident Českého svazu házené Jaroslav Chvalný.

Především celky, které usilovaly o postup do vyšších soutěží, se mohou snažit o posun cestou rozšiřování jednotlivých lig před startem nových ročníků, ale to zatím není na pořadu dne.

A jak to bude s nejvyššími soutěžemi? Stále není jasno. „V otázce ostatních soutěží, tedy STRABAG Rail Extraligy, MOL ligy a Českého poháru mužů a žen, budou Soutěžní komise ČSH a Exekutiva ČSH podnikat další kroky v součinnosti se zúčastněnými oddíly. V případě MOL ligy koordinuje Soutěžní komise i Exekutiva ČSH další kroky také se Slovenským svazem házené, se kterým jsou oba orgány v intenzivním kontaktu prostřednictvím předsedy Soutěžní komise a prezidenta ČSH,“ upřesňuje svaz.