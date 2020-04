Většina z nich se udržuje v individuálním tréninkovém režimu v domácím prostředí či v přírodních podmínkách. A zde jsou jejich odpovědi na otázku: "Jak trávíte čas a jak trénujete, co děláte pro udržení kondice a jak se těšíte na návrat na závody, i když nevíme, kdy to bude?"

Patrik Bouška, junior a třetí nejlepší sportovec v anketě "Sportovec Milevska za r. 2019", běžec, který měl obhajovat v Táboře titul juniorského přeborníka v přespolním běhu: „Abych pravdu řekl. Jako oficiálně běhat nechodím. Své dny trávím přípravou na maturitu a plnění úkolů do školy. Pohybovou aktivitu vykonávám s bráchy Pavlem a Matějem (stříbrný přípravkář z halového přeboru JčKAS v halovém čtyřboji ze Strahova), když např. hrajeme fotbal, pozemní hokej doma na dvorku."

Pavel Novotný, vytrvalec a maratónec, který na letošním halovém MČR veteránů v Jablonci n. Nisou byl čtvrtý v běhu na 3 000 m: „V podstatě jsem se vrátil do přípravného období, trénuji v lese a na loukách, abych nikoho nepotkal, ale paradoxně lidé chodí více do přírody, a tak se vzájemně ohleduplně, obloukem vyhneme. Běhám po práci, mám to kousek do lesa, dojdu k němu s rouškou,a trénuji - objem, kopce, intervaly,…Na závody se samozřejmě těším."

Michal Rottenberg, starší žák a výborný sprinter a běžec, zlatý a stříbrný medailista z rychlobruslařských soutěží na Zimní olympiádě dětí a mládeže: „Jezdím na kole, nebo si chodím na zahradu hrát s hokejkou, taky chodím do sklepa kde mám miniposilovnu."

Adrian Sivák, čtvrtý nejlepší mladší žák v republikových tabulkách ve vrhačském trojboji v r. 2019: „Dělám hlavně kliky a shyby, a už se těším na nejbližší závody."

Jan Bejšák, starší žák, běžec na střední tratě: „Dopoledne se většinou věnuji škole a odpoledne trávím buď posilováním doma nebo si jdu zaběhat, nyní jsem přidal i jízdu na kole."

Ondřej Kohout, junior a výborný vytrvalec, který měl obhajovat stříbrnou medaili z krajského přeboru juniorů v přespolním běhu v Táboře, vítězství na Bujanovském koláčovém běhu o Pohár starosty či vítězství na mezinárodním běhu v německém Deggendorfu: „Snažím se trénovat tak, abych při tréninku potkal co nejméně lidí. Běhám s rouškou, trénuji klasicky každý den. Volno mám, jak to vychází většinou jednou za týden nebo za čtrnáct dní. Obden se snažím i cvičit s váhou vlastního těla. Abych se doma nenudil, sehnal jsem si brigádu a pracuji na zelenině v Albertu. Na závody se samozřejmě moc těším."

Kevin Tokár, starší žák a druhý nejlepší mladší žák v republikových tabulkách ve vrhačském trojboji za r. 2019 a třetí nejlepší sportovec v anketě "Sportovec Písecka za r. 2019": „Posiluji ruce a nohy, dělám kliky a dřepy."

Marie Fuková, trenérka atletického kroužku Dětského domova Přestavlky při atletickém oddíle TJ Chyšky: „S dětmi děláme pohybové činnosti rozvíjející hlavně rychlost, obratnost a sílu. Na závody se těšíme."

Autor: Josef Fuka