Z dílny ROUVY VirtualTraining Vimperk vyšla velmi pěkná a především náročná trasa po šumavských silnicích. Etapa z Rejštejna přes Srní, Prášily, Hůrku do Gerlovy huti sice měřila „jen“ něco málo přes 35 kilometrů, ale její profil pořádně prověřil aktuální výkonnost cyklistů.

Balík závodníků vyrazil z Rejštejna vysokým tempem a dalo se čekat, že zlomovým momentem bude stoupání z Čeňkovy pily na čtvrtém kilometru na Srní.

To se potvrdilo především mezi ženami, kdy si italská favoritka Erica Magnaldiová (4. místo Okolo Ameriky a 10. místo na Giro d'Italia) vytvořila na nejlepší Češku Janu Pichlíkovou náskok skoro dvou minut. Mezi muži se začala ostatním vzdalovat dvojice Dario Giovine – Jan Vastl. Mezi ženami se pak již nic nového nestalo a italská profesionálka si dojela pro vítězství. Mezi muži se vzdálenost mezi Giovinem a Vastlem stále měnila, český biker silničního specialistu v členitém terénu závěru etapy dorazil dokonce na necelých sto metrů, ale zkušený Ital si výhru již nenechal vzít. Třetí pak dorazil do cíle další český závodník Matouš Ullman, mezi ženami byla třetí Nela Viktorová z domácího ROUVY Specialized.

„To, že měl závod Kola pro život takovou mezinárodní účast, je pro tento seriál skvělá reklama. Vše navíc obohatili skvělí Italové. Mezi muži to byl výborný souboj mezi Dariem a Honzou. Náš závodník s Italem stíhal až do cíle, ale Ital lépe zvládal přechody na vrcholcích výjezdů. Honza se na něho v závěru hodně dotáhl, až na sedmdesát metrů, ale Dario ukázal, že je výborný tempař a nenechal si to vzít. Při pohledu na Honzovy výkony je škoda, že se nejedou závody v reálu, určitě by pro Českou republiku posbíral hodně bodů pro olympiádu,“ komentoval souboj mužů trenér ROUVY Specialized Cycling Teamu a spolukomentátor závodu Jiří Lutovský.

Mezi ženami splnila roli favoritky Italka Magnaldiová. „Má skvělou formu a navíc výborné vrchařské dispozice. Závod také rozhodla ve výjezdu na Srní. Ale Jana Pichlíková jela také skvěle, skončit kilometr a půl za touto Italkou není vůbec žádná ostuda. Potěšitelný je i výkon třetí Nely Viktorové. V patnácti letech je příslibem do budoucna. Skončila necelých osm minut za Magnaldiovou a to je velmi dobrý počin,“ komentoval Jiří Lutovský závod žen.

Jana Pichlíková byla se svým druhým místem spokojena. „Až mě překvapilo, že jsem před začátkem výjezdu na Čeňkově pile byla nějakých třicet metrů před Italkou. Nahoru do Srní však za to vzala a potvrdila roli velké favoritky. Dala mi čtyři minuty, ale jsem spokojena,“ doplnila Jana Pichlíková.

Výsledky: Kolo pro život ČS – Rejštejn (35,12 km) – Muži: 1. D. Giovine (ITA) 1:00:04, 2. J. Vastl -21, 3. M. Ullman -53, 3. J. Škarnitzl -1:49, 5. J. Skála -3:50, 6. J. Šneberger (všichni CZE) -4:34, 7. J. Metelka (SVK) -5:54. Ženy: 1. E. Magnaldiová 1:12:42, 2. J. Pichlíková – 3:59, 3. N. Viktorová (obě CZE) -7:30.