„Svým způsobem přišla pauza vhod, jelikož chceme zapracovat na kondici a také musíme doladit některé systémové věci,“ vítá přestávku trenérka píseckých házenkářek Kateřina Keclíková.

Zároveň ale trenérka připouští, že docházka na tréninky zřejmě nebude stoprocentní. „Hráčky jsou pracovně vytížené, nebo studují, a ve volném čase budou určitě chtít dohnat resty. Některé hráčky pak mají problém chodit na tréninky,“ vysvětluje Keclíková.

S týmem má za sebou již čtyři zápasy. Písečanky pod jejím vedením nejprve přehrály v obloukové hale Porubu a poté dokázaly vyhrát i v Prešově. Pak následovaly porážky v Michalovcích a doma se Šalou. „Z posledních čtyř zápasů máme čtyři body, což je slušné. Vzhledem k tomu, v jaké se nacházíme situaci, nás ale trochu mrzí, že se nám nepodařilo bodovat doma se Šalou. Z toho jsme trošku zklamané,“ říká Kateřina Keclíková.

Z porážek si ale těžkou hlavu nedělá. „Michalovce byly soupeřem jiné kategorie, tam jsme ani neuvažovaly, že bychom mohly zvítězit. Víc nás mrzí ta Šala, protože doma nechceme rozdávat body zadarmo. Šala je ale rovněž kvalitním týmem, v tabulce je třetí, a není to soupeř, kterého je možné pravidelně porážet. Ale zkusily jsme to. Holky bojovaly, a řekla bych, že tři čtvrtiny zápasu jsme hrály se Šalou vyrovnaně,“ neopouští Keclíkovou optimismus.

Poslední dvě porážky sice vrátily házenkářky zpátky na zem, nálada v družstvu je však podle trenérky dobrá. „Pracujeme dál, protože máme před sebou další zápasy. Hráčky k tréninku přistupují zodpovědně, takže si myslím, že se to někam posouvá,“ věří Kateřina Keclíková.

I pohled do tabulky je už mnohem veselejší. Jestliže situace píseckých házenkářek vypadala ještě před měsícem dost beznadějně, nynější ztráta tří bodů na Plzeň a čtyř na Zlín už tak hrozivě nevypadá. Pokud se ale Písek chce zachránit, čeká ho ještě hodně práce. „Budeme dál usilovat o to, abychom to manko ještě aspoň o dva body snížily,“ přála by si vstoupit do play out s minimální ztrátou trenérka Keclíková. „Bude to ovšem těžké, protože nás čekají venkovní zápasy v Olomouci a v Mostě. Budeme se ale prát, nemáme prostor k tomu něco vypouštět,“ dodává odhodlaně šéfka písecké střídačky.

Hráčky se už několikrát přesvědčily, že hrát se dá v Mol lize téměř s každým. Vítězné utkání s Porubou je toho důkazem.