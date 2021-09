K sobotní stříbrné medaili ve výšce Marka Volfa z VS Tábor se ozval s podrobnostmi trenér Roman Bém. "Po osobáku 184 zdolal s velkou rezervou na první pokus 187," píše. Vede ho od jara. Měří 192 centimetrů a kromě atletiky hrál basketbal.

Z dalších výkonů: 1500 přek. 15. Magdalena Frydrychová (Sok) 6:05,38, 150 m 13. Linda Marušová (VS) 19,30, 24. Jan Čoka (Čéč) 18,45, 800 m 8. Magdalena Šimánková (Sok) 2:28,04, 200 přek. 15. Lucie Chmátalová (14, VS) 30,79 - os. rek., letos nejlepší v kraji, pátá 14letá Jihočeška všech dob, koule 10. Veronika Divišová (Blat.) 10,64, 4x300 m 8. Sokol ČB (Frydrychová, Šimánková, Albrechtová, Holubová) 2:54,06 (83 setin za loňským krajským rekordem Sokola).

Stříbrnou medaili vyválčil Filip Toul ze Čtyř Dvorů na 3000 metrů časem 9:40,85. To je jeden z nejlepších jihočeských výkonů 14letých v historii. Za zlatem zaostal 27 setin, vlastní osobní rekord zlepšil o 33 sekund!

Další cenný kov jde do Sokola, a opět zásluhou 14letého. Michal Rada (trenéři Kateřina Bahenská a Jiří Couf) si vytvořil v rozběhu na 200 překážek osobní rekord 26,53, čímž o dvě desetiny sekundy zlepšil žákovský krajský rekord Petra Svobody z roku 2019. Ve finále z něj ubral dalších dvanáct setin na 26,41 a byl třetí, jako nejrychlejší ze 14letých na startu. Třetí je také v letošní tabulce žáků ČR. Podle našich záznamů to byl jeho letošní 47. závod včetně vícebojů.

Vyhrála finále na 800 m s náskokem šesti a půl sekundy a časem 2:12,68 vytvořila nový rekord žákovského šampionátu. Závod ovládala od startu - první kolo měla za 1:04,26, na šestistovce čas 1:38,26, jen 1,2 sekundy za krajským rekordem zapsaným na této trati, který drží 20 let Lenka Matoušková ze Sokola!

