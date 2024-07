Šachy jsou populární v celém světě. Platí to i o Jihočeském kraji | Video: Deník/ Kamil Jáša

"Jsme velmi spokojeni, protože poprvé přijeli hráči z Japonska nebo až z Bangladéše," ohlíží se za výjimečným Šachovým festivalem jeho ředitel Jiří Havlíček. V hotelu Clarion se sešli vyznavači šachu z mnoha míst planety. Podívejte se na video, na kterém šéf turnaje hledá hráče, který to měl do Českých Budějovic ze všech nejdál. Celkově servery, které turnaj přenášely živě, mají potenciál 200 miliónů šachistů! "U nás se to moc neví, ale šachy jsou ve světě velmi populární. Máme tu hráče z Tchaj-wanu a ze Singapuru, z USA, z Kanady, samozřejmě z Indie, z Ázerbájdžánu, což jsou šachové velmoci." V Clarionu usedlii za šachovnice Němci, Rakušané, Poláci… Ze Slovenska dorazil Samir Sahidi. "Turnaj se mi líbil, pro mě bylo důležité uhrát normu."

Havlíček vysvětluje, proč si šachisté každý rok na mapě najdou Jihočeský kraj, České Budějovice, hotel Clarion: "Patříme k nejlepším turnajům, co tu jsou. Jsou tu tři uzavřené turnaje, kde ve dvou se hraje o velmistrovské normy a v jednom o mistrovskou normu. Parádní je, že v těch uzavřených turnajích hrají tři Jihočeši, což je tedy velké vyznamenání."Renomované odborné šachové servery přenášejí partie do celého světa. "Ty čtyři mezinárodní servery mají dohromady 200 milionů registrovaných členů," udivil Havlíček závratným číslem.