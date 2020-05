V praxi to znamená, že GBA Lions budou i v příštím ročníku působit v I. lize mužů a dvanáctku účastníků Kooperativa NBL nerozšíří, ačkoliv existovaly poměrně významné signály, že dojde k uspíšení přijetí návrhu o rozšíření nejvyšší soutěže, o němž se uvažovalo pro sezonu 2020/2021.

Tato informace pochopitelně nepotěšila nejvyššího představitele jindřichohradeckého klubu.

„Pro nás je to velmi negativní zpráva, která bude mít dopad na další rozvoj klubu. Samozřejmě chápeme, že je složitá doba a verdikt musíme respektovat. Vedení ČBF se drží nějakého plánu, ale podle mého soudu v tomto případě nekoukalo na logiku a ekonomiku. My veškeré úsilí v letošním ročníku soustředili na to, abychom si vybojovali návrat do nejvyšší soutěže. Což nás stálo mnoho energie, budování kontaktů a hlavně několik milionů korun, které jsou nyní zmařenou investicí,“ konstatoval generální manažer GBA Lions Radek Novák, jenž v této souvislosti připomněl třeba fakt, že hradecký klub měl pro rozhodující část sezony na soupisce super posilu ze zámořské NBA v podobě rozehrávače Raymonda Feltona, jenž v nejlepší lize světa odehrál přes tisíc zápasů.

Podle Nováka se klub nyní ocitl na rozcestí a musí se rozhodnout, jak bude fungovat dál. „Říkám zcela otevřeně, že kdybychom neměli špičkovou mládežnickou akademii, basketbal na této úrovni by tímto verdiktem v Hradci skončil,“ tvrdí.

Obává se totiž velkých dopadů pandemie koronaviru na ekonomiku klubu. „Vůbec netuším, jak se k nám zachovají partneři a sponzoři. Měli jsme to nastavené na postup a domluvené prostředky na nejvyšší soutěž. Každopádně jsme utrpěli významnou finanční ztrátu. Na druhou stranu bych však chtěl naše příznivce ujistit, že se i v příští sezoně budeme snažit o naplnění našeho cíle, tedy postupu do NBL,“ dodal Radek Novák.