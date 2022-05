Karolína Kůrková.Zdroj: Marcela KůrkováKarolína Kůrková zvládla nejlépe z celého padesátičlenného startovního pole kategorie žákyň 12 – 15 let úvodní plaveckou část a do běhu tak nastupovala z prvního místa v plavání. Na trati ji předčila pouze Edita Pozlerová a stříbrná medaile ze šampionátu je tak pro členku TCV Jindřichův Hradec více než lichotivým výsledkem v disciplíně, která nepatří k jejím silným zbraním. Do závodu šla navíc se zdravotním hendikepem, neboť před ním bojovala s virózou a její účast byla do posledního dne nejistá.

„I přesto jsem věřila, že se na start postavím a budu bojovat o medaile,“ uvedla Karolína Kůrková, která si stříbrnou medailí z mistrovství zajistila i celkové třetí místo v Českém poháru v aquatlonu 2022.

Skvělá umístění dosáhli i další triatlonisté TCV J. Hradec. Bratři Antonín a Jan Kovářovi obsadili sice závodnicky nepopulární, ale na mistrovství ČR vysoce ceněná 4. místa a do TOP 10 nejsilněji obsazené kategorii prosadil také Vojtěch Gröschl (9. místo). Parádní výkon předvedl rovněž Antonín Valda v kategorii mladších žáků 12 - 13 let, jenž si 5. místem v Praze zajistil celkově 4. místo v Českém poháru v aquatlonu.

Úspěšnou premiéru absolvovali v náročných podmínkách, kdy běžeckou část provázel intenzivní déšť a na trati závodníci zažívali podmínky extrémních závodů, také benjamínci Anička Řeřichová a Štěpán Kulhánek a další členové 12členné výpravy triatlonového klubu TCV Jindřichův Hradec, který si letos připomíná 30 let své existence.