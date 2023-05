/FOTOGALERIE/ Basketbalová extraliga juniorů má za sebou vrchol sezony. V jindřichohradecké hale se konalo závěrečné Final Four, v němž se čtyři nejúspěšnější týmy utkaly o titul mistrů republiky a další medaile v kategorii hráčů do 19 let. Novými šampiony se nakonec stali hráči Basketu Brno, kteří ve finále porazili domácí GBA Lions. Bronzové medaile si zajistili písečtí Sršni po vítězném souboji s brněnskými Tygry.

Final Four juniorské basketbalové extraligy hostila jindřichohradecká sportovní hala. Novými mistry republiky se stali hráči brněnského Basketu, další cenné kovy patří Jihočechům. Stříbro získali hráči domácího GBA LIons a bronz Písek. | Foto: Lukáš Šamal

Jindřichohradecký celek v semifinále potvrdil roli favorita a bez potíží si poradil s brněnskými Tygry, které porazil rozdílem 29 bodů. V druhém utkání se hráči Písku museli sklonit před druhým týmem z jihomoravské metropole. Basket Brno, přestože skončil v základní části až za oběma jihočeskými týmy, byl pasovaný na hlavního aspiranta na uvolněný tuzemský trůn v této juniorské kategorii, což potvrdil už v souboji se Sršni.

Junioři od Otavy si následně spravili chuť v souboji o třetí příčku, v němž přehráli Tygry a zajistili si bronzové medaile.

V očekávaném finále si šli Brňané od začátku za vysněným titulem a přestože se jim GBA Lions přiblížili ve třetí čtvrtině prakticky smazali manko (60:63), závěr zápasu zase patřil Basketu, který se mohl opřít i o hráče, jenž pravidelně nastupují a mužský tým v nejvyšší KNBL. V dresu poraženým střelecky exceloval Jocys, který zaznamenal 38 bodů, ale ve svém snažení byl příliš osamocený.

Andrej Červenka, trenér J. Hradce: „Gratulace Brnu, zasloužilo si vyhrát, bylo prostě lepší. Soupeř měl víc hráčů, kteří se ukázali. Už po semifinále jsem se bavili o faktoru Ronas Jocys, a myslím si, že chybělo víc hráčů, kteří by jej podpořili. Střelba zvenku nebyla, s takovými procenty se těžko vyhrává. Hlavně hrajeme s nižší sestavou, ale to jsme věděli, s tím jsme šli do zápasu. Na naší straně chybělo více agresivity, možná i srdíčka. Věděli jsme, s čím Brno vyrukuje, ale bohužel jsme na to nedokázali individuálně reagovat. Myslím si, že finále bylo důstojným vyvrcholením soutěže a spravedlivě se do něj dostaly dvě nejlepší družstva po základní části. A když se podíváme na to, že Brno je pohromadě už nějakou dobu a v jeho středu nastupují hráči, kteří mají zkušenosti z KNBL, tak to byl ten hlavní faktor zápasu.“

Jan Čech, trenér Písku: „Konec dobrý, všechno dobré. Přestože jsme v semifinále narazili na jasného favorita a pozdějšího vítěze Basket Brno a nakonec prohráli poměrně vysokým rozdílem, můj pocit z utkání byl, že jsme odcházeli jako vítězové. Rozdíl se dá pojmenovat snadno, Jakub Nečas. A přestože jsme byli v souboji o třetí místo opět spíše outsiderem, byli jsme to my, kdo v sobě našel zbytky sil, utkání si vyhrál stylem start cíl a po zásluze si navlékl bronzové medaile. Už jsem ve své trenérské kariéře něco vyhrál, ale tohle bylo možná nejvíc. Tolik emocí během Final Four, kdy jsme získali tolik vytoužený cenný kov, jehož oddalování nás provázelo celou mojí desetiletku v Písku, jsem téhle partě moc přál. Vím, že obětovali basketbalu mnohé, a přestože se po maturitě rozletí z hnízda, vím, že jsou na tento krok připraveni a jsem nesmírně hrdý, jakou cestu jsme spolu prošli. Děkuji všem divákům v Jindřichově Hradci za podporu, vytvořili jste nám domácí prostředí a klukům děkuji za nádherný víkend, který zůstane v mé paměti navždy, protože k téhle partě se to heslo Sršněm navždy opravdu hodí. Děkuji!“

Final Four MČR U19

Semifinále

GBA Lions Jindřichův Hradec – Tygři Brno 84:58 (25:18, 56:30, 65:47)

Nejvíce bodů: Jocys 32, Slowiak 12, Lukič-Gavrič 8, Sondors 8, Valentíny 8 – Lukeš 12. Polívka 11, Veselý 9, Gale 6. Trojky: 9:3. Fauly: 18:17. Trestné hody: 17/22:7/11. Doskoky: 49:42. Rozhodčí: Dombrovský, Kovačovič, Kremser. Diváci: 500.

Sršni Photomate Písek – Basket Brno 60:76 (15:12, 31:30, 48:57)

Nejvíce bodů: Hejl 13, Primak 13, Šimonek 12, Chvála 6, Suchánek 6 – Nečas 23, Stráněl 15, Š. Svoboda 12, Rychtecký 10, Půlpán 10. Trojky: 5:5. Fauly: 19:23. Trestné hody: 9/16:19/31. Doskoky: 34:47. Rozhodčí: Kubiš, Kavan, Musil. Diváci: 580.

O 3. místo

Sršni Photomate Písek – Tygři Brno 78:64 (27:15, 43:34, 59:46)

Nejvíce bodů: Chvála 18, Primak 15, Hejl 13, Procházka 9, Suchánek 8 – Olbort 22, I. Svoboda 15, Lukeš 11, Polívka 9. Trojky: 7:5. Fauly: 23:26. Trestné hody: 19/29:19/31. Doskoky: 42:56. Rozhodčí: Dombrovský, Musil, Kremser. Diváci: 580.

Finále

GBA Lions Jindřichův Hradec – Basket Brno 73:87 (15:23, 36:46, 60:63)

Nejvíce bodů: Jocys 38, Sondors 11, Karasov 9, Lukič-Gavrič 8 – Š. Svoboda 23, Stráněl 20, Nečas 19, Půlpán 15. Trojky: 4:4. Fauly: 22:18. Trestné hody: 17/22:11/18. Doskoky: 41:43. Rozhodčí: Kubiš, Kovačovič, Kavan. Diváci: 800.