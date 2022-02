Děčín skvěle zvládl druhou čtvrtinu. Rychle smazal devítibodové manko a naopak sám šel do trháku, když úřadoval střelbou zpod koše a jasně soupeře předčil na doskoku. Domácímu týmu se povedlo i několik trojek a do kabin tak odcházel s náskokem 14 bodů.

Hradečtí basketbalisté se ve třetí periodě snažili nepříznivý vývoj změnit, ale soupeř si držel dvouciferný náskok. V závěru už jihočeský tým nedokázal útočným doskokům a podkošovým zakončením domácích čelit a Děčín ještě zvýraznil své zasloužené vítězství, které bylo už páté v řadě.

Tomáš Grepl, trenér Děčína: „Soupeře jsme přeskákali pod oběma koši. Mít takové číslo, tak bychom dělali problémy i týmům z vyšších pater. Do utkání vstupujeme s nejzkušenější sestavou a ta byla trochu nekoncentrovaná. Musíme si ty situace rozebrat na videu, protože až přijde boj o play off, takové chyby nesmíme dělat. Dalším důležitým faktorem bylo samozřejmě i zranění Torina Dorna.“

Gilbert Abraham, trenér J. Hradce: „Děčín zaslouží uznání, je to jeden z nejlépe bránících týmů. Bohužel, v tomto utkání jsme se nedostali do útočného rytmu, což bylo také kvůli jasné porážce na doskoku o třicet míčů. Zranění Torina Dorna je pochopitelně nepříjemné, emocionálně to zvlášť takto mladý tým ovlivní. Ale jsem hrdý na to, jak se k tomu hráči postavili a bojovali.“

Filip Novotný, křídlo J. Hradce: „Vstoupili jsme do zápasu velice dobře a získali jsme náskok. Pak přišel klíčový okamžik, když odstoupil Torin Dorn. Děčín to pak dobře zvládl. Samozřejmě zranění nejlepšího hráče je vždy citelné, i když soupeř byl také bez Nicholse. A musím pochválit atmosféru, v Děčíně je fakt skvělá. “

Příští víkend má nejvyšší basketbalová soutěž volno a GBA Fio banka tak bude hrát až v sobotu 5. března, kdy doma v klíčovém souboji přivítá Olomoucko (18 hodin).

BK Armex Děčín – GBA Fio banka Jindřichův Hradec 87:71 (19:26, 47:33, 64:53)

Body: Šiška 15, Pomikálek 14, Kroutil 14, Osaikhwuwuomwan 13, Eudy 13, Svoboda 9, Bobek 5, Mach 4 – Novotný 11, Brown 11, DuBose 9, Victor 8, Welsch 7, Linhart 6, Stegbauer 5, Borovka 5, Dorn 3, Da Silva 3, V. Novák 3. Trojky: 9:9. fauly: 21:17. Tretné hody: 14/18:16/23. Doskoky: 56:26. Rozhodčí: Vošahlík, Kapaňa, Jedlička. Diváci: 695.

Další výsledek sk. A2: Olomoucko – Ostrava 85:76.

KNBL – nadstavbová skupina A2

1. Děčín 27 14 13 2223:2206 51,9%

2. Ostrava 26 9 17 2066:2235 34,6%

3. Olomoucko 26 4 22 1998:2293 15,4%

4. J. Hradec 27 4 23 2166:2545 14,8%