Jihočeši klíčovou nadstavbu, po jejímž konci nejhorší celek zamíří do baráže o udržení v KNBL, zahájili právě s tímto protivníkem, jemuž na jeho palubovce podlehli vcelku hladce 83:98. Největší problémy hráčům GBA Fio banky činili Radukič (22 bodů) a Vann (19 bodů). A na pozoru se budou muset mít i před dalšími ostřílenými borci Nové huti.

„Náš soupeř má nejzkušenější podkošové hráče z celé skupiny. Navíc se vrací jejich ústřední rozehrávač Ubilla, jeden z veteránů ligy, který diriguje situace pick and roll na velmi vysoké úrovni. Uděláme ale všechno, co je v našich silách, aby na nás hradečtí fanoušci mohli být pyšní a věříme, že nás jejich energie požene kupředu za vítězstvím. Ale nebude to jednoduché,“ podotkl asistent trenéra GBA Fio banky Jimmy Rhoads.

Jihočeský tým by rád navázal na úspěch z minulého kola, kdy si poradil s Hanáky v jejich hale po výsledku 99:87. Bude však muset opět podat maximálně soustředěný a bojovný výkon po celých 40 minut, důsledně bránit a dodržovat nastavenou taktiku.

„Doma tradičně hrajeme mnohem lépe zejména proto, že nás naši fanoušci dokáži vybičovat k lepším výkonům. Spoléháme na naše největší opor. Torin Dorn si svými výkony říká o pozornost celé ligy, Filip Novotný nyní patří k nejlepším trojkařům soutěže a Ian DuBose dokazuje, že je rozehrávačem, kterého jsme potřebovali. Ale přidat se musí i ostatní,“ zdůraznil mluvčí hradeckého klubu Filip Hraba.