Nejvyšší soutěž pokračuje v rychlém tempu šestým kolem už ve středu 6. října, kdy se Jindřichův Hradec vypraví k utkání do Opavy (18 hodin).

Lamb Autrey, rozehrávač Ústí: ”Hradec má tři hráče, o kterých jsme věděli, že si na ně musíme dávat pozor. Naším cílem bylo hrát rychle, půjčovat si míč, dostat se do vymezeného území a případně vyhazovat na volné střely. Hráli jsme naši hru, věřili jsme v náš systém a zvítězili jsme.”

Filip Novotný, křídelník J. Hradce: "Zase to byl zápas dvou poločasů. V prvním poločase jsme byli jsme týmoví, hráli jsme dobře do koše. Tentokrát se nám vůbec nevydařil druhý poločas. Minus třicet bodů je hrozně moc, musíme něco změnit. Musíme zůstat pozitivní.”

Gilbert Abraham, trenér J. Hradce: „Jsme zdaleka nejmladší a nejméně zkušený tým, což je znát. Musíme se naučit hrát zodpovědně na obou polovinách hřiště. Poslední dva zápasy jsme hráli dobře v druhé půli, tentokrát to bylo naopak. Čeká nás ještě plno práce.“

Jihočeši měli v předchozích duelech problémy s rozjezdy, tentokrát to bylo zcela naopak. Domácí tým úvodní dějství zvládl obstojně a pouize s dvoubodovým mankem (44:46), ale zcela propadl ve druhém poločase, který prohrál 24:51.

Basketbalistům Jindřichova Hradce vstup do nové sezony v roli nováčka KNBL nevyšel a po pěti kolech stále čekají na vítězství. | Foto: Radek Váňa

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.